Adevărul despre relația Valentinei Pelinel cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea: “Am învățat să mă adaptez”

Frumoasa blondină a spus adevărul despre relația pe care o are cu ceilalți copii ai partenerului de viață. Totodată, vedeta a dezvăluit cum i s-a schimbat viața de când formează un cuplu cu acționarul clubului Dinamo.

Valentina Pelinel, amănunte din viața de cuplu. Cum se înțelege blondina cu copiii lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel are trei copii cu Cristi Borcea, în timp ce afaceristul mai are 6 din mai multe relații. Directorul executiv al echipei de fotbal Dinamo păstrează legătura cu toți și îi reunește frecvent pe urmașii săi.

Întrebată cum se înțelege cu ceilalți 6 copii ai soțului ei, fotomodelul a explicat că interacțiunea este una firească. s-a integrat foarte bine în familia numeroasă a partenerului de viață, cu care este căsătorită din 2018.

„A fost totul atât de natural și de firesc, încât nu am simțit vreo clipă vreo presiune. Nu am încercat să iau locul nimănui, nu am forțat relația cu niciunul dintre copiii lui Cristi, ci, pur și simplu, am dezvoltat cu fiecare o interacțiune naturală și de la sine.

Dragostea de soție și cea de copii e diferită, se simte, se trăiește și se exprimă în moduri complementare, nu se pot compara. Am învățat cumva să mă adaptez mai rapid și să iubesc omul Cristi așa cum este el.

I-am acceptat personalitatea în aspectele ei fundamentale, dar lucrând acolo unde este posibil, exact ceea ce fac și cu mine. Și ceea ce cred că reprezintă succesul unei relații sănătoase”, a spus Valentina Pelinel pentru publicația .

Valentina Pelinel, schimbată datorită relației cu Cristi Borcea

Vedeta este fericită și împlinită în relația sentimentală, mai ales că își face timp să stea cu cei mici, chiar dacă business-urile îl țin destul de ocupat. Cristi Borcea este un tată foarte implicat în creșterea copiilor.

În plus, Valentina Pelinel consideră că în prezent este mult mai răbdătoare și mai perceptivă la nevoile celorlalți, la priorități, de când formează un cuplu cu acționarul de la Dinamo. În plus, blondina spune că este mai tolerantă.