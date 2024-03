Adevărul despre scandalul dintre Ducu Bertzi și Puya! De la ce s-au încleștat: ”I-a agitat”

Acum aproape 13 ani, Puya era invitat să țină un recital în cadtul unui festival de folk care se ținea în Vama Veche. Doar că, la acea vreme, lucrurile nu au ieșit așa cum trebuie, iar scandalul a fost unul uriaș. Acum, invitat în podcastul lui Mihai Bobonete, rapper-ul a vorit despre ce s-a petrecut acolo și cine ar fi fost agitatorul care i-a tulburat show-ul.

Puya, aproape linșat de folkiști, în Vama Veche

Acum aproape 13 ani, Puya cânta pe scena Festivalului Folk You de la Vama Veche. La acea vreme, relata presa, artistul a fost huiduit, înjurat, iar spectatorii au aruncat spre el cu diverse obiecte pentru a-l da jos de pe scenă.

Cu toate acestea, Puya și-a încheiat recitalul de pe scena festivalului. Culmea, el nu a fost singurul rapper care a cântat, Guess Who fiind, la rândul lui, pe scenă. Totuși, doar .

De curând, invitat în podcastul lui Mihai Bobonete, , Puya a rememorat ceea ce s-a întâmplat la VamaVeche. Și, pentru prima oară de atunci, a spus și pe cine crede vinovat pentru ceea ce a trăit pe scena festivalului de folk.

”Am avut un spectacol la Vama Veche. Am fost invitat la ceva adunătură de folk. E un banc care se termină prost… Era organizat de domnul Tucă, dacă nu mă înșel. Și s-au gândit să cheme în acel an și rap. Lansasem eu Undeva în Balcani, Change, etc.

Folkiștii nu au apreciat. Li s-a părut că sună a manele sau ceva. Era prea comercial pentru ei. Și au dat cu sticle pline cu nisip. Sticle de votcă… Eu, de pe scenă am spus: `Din cauza asta o să vă cânt tot spectacolul`. Și am pus următoarea piesă. Ăia, pac, cu sticle. După trei, patru piese li se ridicase… Băi, babe care să îți arate la m^&e…. Ai văzut vreodată?”, spune Puya, spre amuzamentul lui Mihai Bobonete.

Puya, despre momentele de pe scena festivalului: ”Ducu Bertzi e unul dintre ăia”

Povestea, evident, nu s-a terminat cu câteva semne obscene și sticlele de votcă umplute cu nisip care aterizau pe lângă el. Puya și-a continuat istorisirea, provocând lacrimi de râs în podcastul lui Bobonete. Pentru că, la fel de savuroase precum de la Vamă sunt și completările ”din imaginație” ale lui Bobiță.

”Într-un final, i-am zis DJ-ului care se tot ferea (de sticle, n. red.) că i-am enervat suficient, să plecăm acasă. (…) Jandarmii au venit să mă scoată de acolo, era o mini revoluție. După aia am aflat că cineva agitase spiritele și pe net înainte.

`Bă, dacă vine ăsta, să facem, să îl gonim. Că e blasfemie, cum să aduci rap… `. Eram tot ce se putea mai rău pentru oamenii ăia de acolo. Dar acum mă pufnește rîsul, am așa o satisfacție din-aia… Le-aș zice: `Băi, folkiștilor! Dacă cumva vreți să mai vedeți rockeri în Vama Veche, cu mine trebuie să aveți concert`. Dar cu folkiștii am avut cele mai mari probleme”, a mai spus Puya.

Iar la sfârșitul podcastului, Puya a dezvălui și cine i-a ”copt-o”. Mihai Bobonete, la întrebările rapide, l-a pus să aleagă între Ducu Bertzi sau Nicu Alifantis. Iar când i-a auzit numele primului, Puya a început să fiarbă. ”Ducu Bertzi e unul dintre ăia care i-a agitat pe folkiști. Ducu Bertzi e unul dintre ăia, să știi”, a precizat rapper-ul.

Trebuie precizat că la Festivalul Folk You din 2011 din Vama Veche au participat artiști de calibru. Printre aceștia se numărau Mircea Baniciu, trupa Vama, Florin Chilian, Zdob și Zdub, Holograf, Taxi, Tudor Gheorghe și Nicu Alifantis.