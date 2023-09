Adi Ilie, Lupu și Răchită au făcut echipa pentru România – Kosovo. Ce schimbări trebuie să facă Edi Iordănescu

Echipa națională se pregătește de , . Invitații FANATIK SUPERLIGA au dezbătut echipa de start care ar trebui folosită de Edi Iordănescu la acest meci.

Cum va arăta România contra lui Kosovo?

HORIA IVANOVICI i-a întrebat pe invitați pe cine ar trimite în teren cu Kosovo. A început cu întrebarea legată de portar: ”Moldovan, e vreo problemă cu Moldovan?”. Dănuț Lupu a răspuns imediat, spunând că ar juca în continuare cu Moldovan dar ar păstra și linia defensivă.

”Nu. Aș păstra fundașii centrali”, a spus dinamovistul. Adi Ilie a intervenit și el, spunând că nu am avut probleme la jocul fundașilor centrali: ”Noi nu am avut problemă pe zonă centrală. Nu am avut probleme la jocul aerian sau jocul acolo jos, în careu”.

Remarcatil din defensivă a fost Radu Drăgușin, după cum a susținut HORIA IVANOVICI: ”Drăgușin a început să îmi placă. Chiar dacă nu are viteză, dar e un băiat inteligent”.

Mai departe, trecând la linia de mijloc, Vivi Răchită spune că Băluță nu ar trebui să lipsească de la închidere: ”Mijlocașul defensiv, Băluță nu are cum să lipsească”.

Jucătorul față de care s-a decis în unanimitate că nu trebuie să lipsească este Nicușor Stanciu, liderul din teren al naționalei: ”Pe Stanciu nu poți să îl schimbi din echipă. E singurul care vrea să arate personalitate”, a spus HORIA IVANOVICI.

Mai departe, s-a dezbătut perechea ideală pentru cuplul de mijlocași centrali. Adi Ilie l-ar băga pe Băluță abia după pauză: ”Răzvan Marin cu Olaru la mijloc, cred eu. Băluță poate după pauză”, a spus Adi Ilie.

Dănuț Lupu a fost de aceiași părere: ”Eu aș juca cu Răzvan Marin și cu Olaru”. Imediat, Vivi Răchită a explicat de ce crede că Băluță ar trebui să fie titular la închidere, spunând că avem nevoie de putere fizică. El a vorbit și despre linia de atac.

”Eu cu Băluță, ai nevoie de talie, kosovarii sunt niște animale din punct de vedere al fizicului, plus Olaru și Stanciu. Poate să meargă în spatele vârfului, am juca și noi cu doi lângă vârful de atac. În atac aș juca cu cei doi care ne-au făcut fericiți, Mihăilă și Moruțan”, a spus Vivi Răchită.

Dănuț Lupu ar renunța la Valentin Mihăilă, considerând că Florinel Coman este mai potrivit pentru postul de atacant stânga: ”Eu aș juca cu Florinel și Moruțan”.

