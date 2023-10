Adi Ilie și Vochin analizează jocul FCSB: „Asta nu îmi place” / „E de breaking news”

Adrian Ilie și Andrei Vochin au analizat pe larg la FANATIK SUPERLIGA . Ce lucru extrem de important au remarcat.

Adrian Ilie și Andrei Vochin fac analiza FCSB-ului după victoria chinuită de la Botoșani

Adrian Ilie a apreciat pragmatismul arătat de FCSB împotriva echipei conduse de Dan Alexa: „Eu am spus dinainte. Steaua (n.r.FCSB) a început să joace bine tactic acuma. Se apără mai bine, dar eu nu cred că vine de la domnul Becali. Cei care fac antrenamentele acolo. Joacă bine tactic și se apără mai bine. O echipă matură”.

Horia Ivanovici a remarcat inspirația lui Gigi Becali: „Cum a zis domnul Becali la pauză: ‘Nicio schimbare, băieți! Echipa turează la maximum’. Primele făcute profi, în minutul 62, elegant, Coman scos când trebuie, în minutul 87. Și doar 3 schimbări”. Andrei Vochin a avut o reacție savuroasă după ce Gigi Becali n-a mutat la finalul primei părți: „Asta e de breaking news!”.

„Cobra” însă e convins că primul unsprezece a fost greșit: „Joacă mai pragmatic, dau gol, se apără mult mai bine decât anul trecut, dar totuși cred că echipa de start inclusiv la meciul cu U Cluj nu este bine făcută din punctul meu de vedere.

Lasă jucători pe bancă precum Compagno, care este singurul capabil să își dea gol. Și acum îl bagă cu Botoșani, pe un teren care a fost cum a fost…”, a mai spus fostul mare atacant, .

Adrian Ilie, critici pentru patronul FCSB: „Domnul Becali pierde puncte din primul 11”

Adrian Ilie a avut un mesaj clar însă în privința alcătuirii echipei: „Domnul Becali pierde puncte din primul unsprezece. Nu-l lași pe Șut pe bancă. Formula de start de ieri… Că au câștigat, dar dacă fac 1-1 e iureș. Cum a fost și la meciul cu U Cluj. Să nu fi fost obosit sau accidentat.

Horia Ivanovici e sigur că Adrian Șut nu a căzut în dizgrație: „Nu se pune problema. E favoritul lui Gigi. A zis că e ultima clasată și probabil a vrut să-l odihnească”.

Adi Ilie e de părere că FCSB ar trebui să păstreze aceeași titulari de la un meci la altul: „La fel cum am spus și la echipa națională. Hai să vedem din 11 jucători 8-9 care joacă tot timpul. Lăsăm doi că poate sunt accidentați sau obosiți. Mie îmi place de Lixandru, dar mai bine juca și el și Șut, în afară de Djokovic acolo”.

Andrei Vochin a revenit la absența surprinzătoare a înlocuirilor la pauză: „Când am văzut începutul reprizei a doua am ascultat comentatorii și nu eram convins că au dreptate. Am căutat mai multe surse, am intrat pe site-uri să văd dacă într-adevăr era adevărat că FCSB n-a făcut nicio schimbare la pauză. Normal, că era 1-0 ar putea spune unii, dar am văzut schimbări și când FCSB conducea cu 2-0. E echipa cu cel mai bun lot calitativ și cantitativ, sigur, la bătaie cu CFR”.

