Adi Mutu, reacție acidă în scandalul de la Rapid: „Petardele fac parte din frumusețea și farmecul fotbalului!”

Adi Mutu nu uită perioada petrecută la Rapid și le-a transmis un mesaj de susținere lui Daniel Niculae, dar și lui Liviu Ungurean, liderul galeriei „alb-vișinii”. Fostul antrenor din Giulești, declarații în premieră despre acest scandal .

Adi Mutu, alături de Daniel Niculae: „Știu ce fel de om este”

, însă Mutu e convins că președintele Rapidului este nevinovat: „Îți dai seama că a fost un șoc pentru că îl cunosc pe Dani și știu ce fel de om este. În fine, nu are rost să mă pronunț pentru că nu știu toate detaliile și nici nu este de competența mea.

ADVERTISEMENT

De aceea las organele competente să rezolve acest lucru. Dar eu cred că Daniel Niculae este un om cinstit și nu se pretează la astfel de chestii”.

Antrenorul lui CFR Cluj a evitat să îl sune pe oficialul Rapidului: „Am lucrat cu el și nu m-am așteptat. Mai ales când auzi de pistoale, de puști, de alte nenorociri. Nu am vorbit cu el pentru că suntem în play-off, trecem printr-un moment neplăcut și nu are rost.

ADVERTISEMENT

Ce să îl întreb? Ce ai făcut, mă? Ce poate să spună? Știu ce simte și sunt alături de el de la depărtare și sper să-și rezolve situația”, a mai spus Mutu, la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Adi Mutu sare în apărarea galeriei Rapidului și a lui „Bocciu”: „Nu ar trebui să iasă țapi ispășitori”

Adrian Mutu consideră că materialele pirotehnice aduc sare și piper pe stadioane: „Nu trebuie să ajungă aici pentru că nu sunt Bau Baul fotbalului românesc. Vrei să-ți spun ceva? Petardele fac parte și din frumusețea fotbalului. Bineînțeles, pe vremuri când jucam în România și în alte campionate acum 15 ani nu era nicio problemă.

ADVERTISEMENT

Sunt limitele legii, cât permite legea și ceea ce înseamnă bunul simț și securitatea oamenilor pe stadion. Dar ăsta e farmecul și atmosfera asta, așa… Dar eu nu cred.

Ca să îți răspund la întrebare, galeria Rapidului este o galerie extraordinară, poate cea mai frumoasă din țară și nu cred că ar trebui să iasă țapi ispășitori din această poveste”.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu a vorbit și despre arestarea lui „Bocciu”: „Și eu cât am stat la Rapid am avut o relație OK cu el și n-am avut niciun fel de problemă. Organele competente știu ce s-a întâmplat acolo”.

Adi Mutu îi ia apărarea lui Daniel Niculae și „Bocciu”