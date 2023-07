Adi Popa ar putea fi adversarul Stelei în viitorul sezon! Fotbalistul, primele declaraţii după despărţire: “Nu m-am mai simţit dorit!”

Adi Popa a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la în ultimele două sezoane, însă în această vară s-a despărţit surprinzător de “militari”. Fotbalistul ar vrea să îşi continue cariera în străinătate.

Adi Popa ar putea fi adversarul Stelei în viitorul sezon: “Dacă promovam în Liga 1 şi din punct de vedere juridic, se mai prelungea cu un an contractul”

Atacantul a vorbit pentru prima dată de la rezilierea contractului şi susţine că nu s-a mai simţit dorit în echipa roş-albastră, deşi înaintea vacanţei s-a înţeles cu comandantul să mai continue un sezon:

ADVERTISEMENT

„Ar fi fost o clauză, dacă promovam în Liga 1 şi din punct de vedere juridic, se mai prelungea cu un an contractul. A expirat pe 30 iunie. Nu, în funcţie de fiecare cum am avut în contract, acele bonusuri se vor plăti din ceea ce ştiu.

Nu a fost la toţi la fel. N-au fost niciodată probleme din punct de vedere financiar. Unii jucători au avut clauza formulată într-un fel, unii în alt fel. Aici a fost problema.

ADVERTISEMENT

“Când m-am întors din vacanţă nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu m-am mai simţit dorit!”

Mă simt ca acasă, am mulţi prieteni prin suporteri, acesta este gândul meu, dar acum nu mai este de actualitate, din păcate. Am avut un sezon destul de bun, am fost al doilea golgheter, am reuşit şi multe assist-uri.

Circulă foarte multe zvonuri legate de motive, sincer nu ştiu care este adevăratul motiv. Înainte să plec în vacanţă am ajuns la o înţelegere cu domnul comandant. Când m-am întors din vacanţă nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu m-am mai simţit dorit!

ADVERTISEMENT

Opriţa n-a vorbit cu mine că nu mă mai doreşte. Eu mai am vreo 3 promovări la activ, consider 4 cu cea de anul trecut. Din punct de vedere sportiv eu mi-o trec şi pe asta în CV. Eu mi-am dorit să semnăm un contract pe 2 ani şi să îmi închei cariera acolo.

“Eu nu mă voi retrage pentru că în aceşti doi ani la Steaua mi-am găsit pofta de a juca fotbal”

Eu din ce am discutat cu domnul comandant, m-a asigurat de susţinerea dânsului. Pe această cale îi şi mulţumesc, ştiu că m-a dorit. Mai mult nu ştiu unde s-a produs, cine nu m-a dorit sau cine s-a răzgândit.

ADVERTISEMENT

Nu pot să îl spun pentru că nu îl am, nu am ceva concret. Eu nu mă voi retrage pentru că în aceşti doi ani la Steaua mi-am găsit pofta de a juca fotbal”, a spus Popa la Digisport.

ADVERTISEMENT

Dacă nu va găsi nimic în străinătate, a anunţat că nu duce lipsă de oferte din Liga 2 Casa Pariurilor şi sunt şanse importante să fie adversarul Stelei în noua stagiune.