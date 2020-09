Adi Vasile, interviu pentru Fanatik înainte de primul meci al CSM-ului în acest sezon: “Există multă incertitudine cu această pandemie! Important este să începem o dată”. Exclusiv

CSM București va deschide noul sezon din handbalul românesc joi, 3 septembrie, cu meciul restanță din sferturile Cupei României, împotriva lui CSM Slatina. Meciul va avea loc de la ora 15:00, iar învingătoarea se va califica pentru Final Four-ul din weekend. Celălalt meci restanță este între SCM Râmnicu Vâlcea și Dunărea Brăila.

Adi Vasile a avut o misiune dificilă în această vară. A trebuit să pregătească echipa pentru un nou sezon având multe restricții privind pregătirea în sală, dar și contactul dintre jucătoare. CSM București este una dintre favoritele la câștigarea Ligii Campionilor, însă regulile anti-COVID de la noi au complicat mult lucrurile referitoare la noul sezon.

Antrenorul celor de la CSM București a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre dificultățile peste care a trebuit să treacă în această perioadă, despre începutul campionatului, dar și sistemul în care ar trebui să se dispute meciurile. În final, Adi Vasile a comentat și numirea prietenului Per Johansson la Rostov, în locul lui Ambros Martin.

Adi Vasile, interviu pentru FANATIK înainte de primul meci al CSM-ului în acest sezon: “Era clar că pregătirea așa cum o știam noi nu avea cum să se desfășoare”

Cum a fost pregătirea noului sezon cu toate aceste dificultăți și restricții?

– A fost foarte greu de la început pentru toată lumea pentru că această pandemie ne va forța să fim mai adaptabili la condițiile pe care le avem. Era clar că pregătirea așa cum o știam noi nu avea cum să se desfășoare. Nu pot spune că a fost o surpriză, ci o confirmare a faptului că fetele sunt foarte profesioniste pentru că nivelul pregătirii fizice a fost foarte bun. Din momentul în care ne-am întors din vacanță până acum, am făcut o pregătire cât se putea de bună în aceste condiții.

Ești îngrijorat că adversarele din Liga Campionilor au avut mai puține restricții și care au putut să joace meciuri amicale?

– Este clar că e un avantaj pentru echipele care au putut să își desfășoare activitatea normal și avem multe țări din Europa care permit și spectatori la meciuri. Eu nu aleg absolut deloc să mă gândesc la asta. Mă gândesc la ce putem noi să facem și în creierul meu nu vreau să văd niciun dezavantaj.

“După ce începem, vom putea vedea cum este mai bine: având turnee sau sistemul clasic tur-retur”

Campionatul din România cum ar trebui să se desfășoare? Îți convine varianta de mini-turnee de 3-4 etape care se prefigurează?

– În momentul de față, FRH așteaptă hotărârea finală a Federației Europene de Handbal. Modul de desfășurare a competițiilor internaționale ar trebui să fie asemănător cu cel al competițiilor interne. Așa cum am spus și având în vedere situația pe care o avem în țară și modul în care gestionăm această pandemie, cel mai important este să începem. Și după ce începem, vom putea vedea cum este mai bine: având turnee sau sistemul clasic tur-retur. Pentru mine, cel mai important lucru este să începem. Există multă incertitudine în ceea ce privește această pandemie. Dacă jucăm în turnee, vom fi pregătiți, dacă se joacă pe etape deja știm cum e, că așa se desfășurau deja lucrurile.

Mini-turneele ar putea să fie un dezavantaj pentru că există și meciurile din Liga Campionilor pentru CSM București?

– Pe de altă parte, în aceste mini-turnee, îți spun că multe jucătoare au această experiență și pot să gestioneze situația și știu cum este să stai într-un cantonament mai mult timp. Poate fi comparabil cu un turneu final al echipei naționale. Ca să îmi dau o părere trebuie să știu cum vor arăta aceste mini-turnee și când vor fi ele programate. Din septembrie se vor juca competiții internaționale până la finalul lunii noiembrie. Este greu să îmi dau cu părerea până când nu văd cum va fi stabilit programul.

“Am discutat mult despre această oportunitate pe care o are și, cu siguranță, meciul împotriva celor de la Rostov o să fie un pic special și datorită acestui lucru”

Ați făcut multe transferuri interesante, însă ați pierdut-o pe Linnea Torstensson. Va conta mult absența ei pe fază defensivă?

– Este greu de acoperit gaura de experiență pe care o lasă Linnea. Este o jucătoare de mare valoare și un om de mare valoare. Dar, în sport există o mare emulație când sunt schimbări. Vom putea face un altfel de apărare, cu mai mult dinamism. Nu vom putea să o suplinim pe Linnea pentru că în lume nu sunt atât de multe apărătoare ca ea. Dar trebuie să găsim soluție.

Prietenul Per Johansson a semnat cu Rostov și acum veți fi rivali. Ai vorbit cu el despre această nouă postură?

– Bineînțeles. Am discutat încă de când au apărut primele zvonuri despre preluarea lui Rostov. Am muncit mult împreună și pe lângă asta avem o experiență de foarte multe lucruri intense și importante petrecute împreună. Am discutat mult despre această oportunitate pe care o are și, cu siguranță, meciul împotriva celor de la Rostov o să fie un pic special și datorită acestui lucru. Dar, credeți-mă, nu este aproape niciodată despre antrenor, ci despre jucătoare. Ele sunt cele mai importante.