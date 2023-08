Adio Partizan!? Cu cine ar putea juca FCSB în play-off-ul Conference League

elevii lui Elias Charalambous au un motiv în plus să își dorească să se califice în play-off-ul Conference League.

FCSB, vești bune după meciul cu Nordsjaelland

FCSB poate scăpa de Partizan Belgrad, dacă va trece de danezi. Sârbii au cedat în duelul cu Sabah Baku cu scorul de 0-2 și ar putea fi eliminați din preliminarii. Bosniacul Bojan Letic a marcat golurile celor de la Sabah în minutele 80 și 84.

Astfel, FCSB poate avea o misiune mai ușoară în drumul spre grupele Conference League, având în vedere că Sabah nu este un adversar ce pare, la prima vedere, la fel de complicat ca Partizan Belgrad sau Nordsjaelland.

Partizan Belgrad are un lot evaluat la 39.25 milioane de euro, în timp ce Sabah are un lot de doar 11.23 milioane de euro. Azerii s-au înființat în 2017, iar anul trecut au obținut cel mai bun rezultat în campionat: locul doi, sub Qarabag, dar peste Neftchi Baku, echipă pregătită în sezonul precedent de Laurențiu Reghecampf, înlocuit în startul sezonului cu Adrian Mutu. Echipa a câștigat toate meciurile europene ale sezonului, fiind la prima participare.

Până la playoff însă, FCSB este obligată să câștige duelul cu Nordsjaelland din Danemarca, din returul Conference League. Pe Ghencea, oamenii lui Charalambous nu au convins, terminând partida fără șut pe poartă deși au jucat mare parte din repriză secundă cu un om în plus.

Sepsi OSK, dublă dificilă

Sepsi OSK nu are însă același noroc. Covăsnenii vor juca, mai mult ca sigur, cu Bodo/Glimt în pla-off, dacă vor trece de Aktobe. Norvegienii au trecut de Pyunik Yerevan la scor de neprezentare.

Sepsi OSK a avut meci greu, remizând cu Aktobe. Returul din Kazakhstan va decide echipa calificată. Sepsi vrea să meargă în premieră în playoff-ul unei competiții europene. Bodo/Glimt, echipa ce pare deja calificată după victoria cu 3-0 împotriva echipei din Yerevan, are un lot evaluat la 31.05 milioane de euro.

Farul așteaptă o învinsă

Farul Constanța se va întâlni cu învinsa dintre Qarabag și HFK, campioanele din Azerbaijan și Finlanda. În tur, azerii s-au impus cu 2-1, dar calificarea încă nu a fost decisă.

În privința calificării, , după 3-0 cu Flora Tallin, în tur. Qarabag are un lot cotat la 12.9 milioane de euro, iar HSK Helsinki la 7.55 milioane de euro.