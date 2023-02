Adița, mama fugară de la Acces Direct, a fost găsită. Ce planuri are cu băiatul său: ”De una singură nu mă descurcam”

Mama fugară din emisiunea moderată de Mirela Vaida a fost găsită. Ce planuri are cu băiatul său, precizând că de una singură nu reușea să se descurce. Femeia a fost dispărută o perioadă foarte lungă de timp.

Adița, femeia care și-a părăsit copilul și care era de negăsit, la Acces Direct, s-a întors la fiul său. Ce vrea să facă de acum înainte

Adița, femeia care de numai 4 ani, a fost găsită. Aceasta l-a lăsat în grija surorii sale, Elena, și în cea a amantului. Ruda sa spune că s-a atașat de micuț în toată această perioadă și nu ar vrea să renunțe la el.

Mai mult decât atât, își dorește ca fiul său să fie crescut de ea în România. A povestit că în cei 4 ani în care a stat în Italia a fost înșelată, însă acum a revenit pe meleagurile natale și are numai gânduri bune. În plus, spune că lucrează.

În trecut nu și-a permis să-și crească copilul, acesta fiind motivul principal pentru care a dispărut fără urmă. A mai precizat că a plecat pentru că nu avea resurse financiare și că nu se descurca de una singură cu toate responsabilitățile.

„Eu vreau să mi-l iau acasă (n.r. pe copil). Eu vreau să îi ofer un viitor. De una singură eu nu mă descurcam. Sunt în stare de orice să îl aduc aici în România. Am de muncă, am cu ce să îl întrețin, am unde să stau”, a mărturisit Adița la Acces Direct, scrie .

Femeia a fost căutată cu disperare de sora sa o vreme lungă pentru că autoritățile din Cipru vor să îi ia băiatul. Între cele două a izbucnit și un scandal, Elena declarând că Adița minte legat de lucrurile despre care vorbește.

Acces Direct, un alt caz șocant. Un copil este umilit de bunică

Acces Direct a făcut public și un alt caz șocant. În emisiunea de la Antena 1 s-a discutat cazul unui copil care este umilit de bunica care îl îngrijește și care nu-i oferă afecțiunea de care are nevoie. Micuțul este respins constant.

Ana a dezvăluit că sa a transformat viața fiului său într-un calvar după ce ea a plecat să muncească în Spania. Femeia este divorțată și acum a cerut ajutor pentru că băiatul său a ajuns să sufere de convulsii febrile din cauza bunicii.

„De fiecare dată îi ziceam să nu îi mai vorbească urât, să nu îi mai zică așa pentru că nu trebuie supărat. Am fost la Poliție, eu am făcut terapie toamna trecută, iar doamna psiholog mi-a spus că trăiește într-un mediu toxic.

Le-am spus fraților mei să stea departe mama de el, să îl lase să îl reabilitez, dar nu a înțeles”, a spus femeia la Antena 1, unde a mai adăugat că nu renunță la casa în care a investit bani frumoși.