Video. Caz halucinant în aeroport, doi părinți și-au abandonat copilul când au aflat că acesta are nevoie de bilet

Un caz șocant raportat în Israel face înconjurul lumii. ​Doi soți într-un aeroport.

Totul s-a întâmplat pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. În momentul în care au aflat că au nevoie de bilet de avion și pentru bebelușul lor, doi soți cu pașapoarte belgiene au luat o decizie revoltătoare.

Cuplul se pregătea să se îmbarce într-un zbor către Bruxelles. Cei doi nu au apucat să achiziționeze bilet și pentru copil, iar apoi l-au lăsat pe acesta pe banda de transport a bagajelor.

Cazul, prezentat de publicațiile și , a fost dat publicității de Autoritatea Aeroporturilor din Israel.

Conform sursei citate de presa israeliană, părinții plănuiseră să ia copilul cu ei cu un zbor Ryanair către Bruxelles, dar au ajuns târziu, după ce ghișeele de check-in s-au închis.

Cei doi și-au continuat apoi drumul spre poarta de îmbarcare, așezându-se la coada pentru controlul pașapoartelor, în timp ce .

Couple Abandon Baby At Airport Check-in Over Boarding Pass

