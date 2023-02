Adolescentă dispărută de peste un an, găsită însărcinată într-un dulap. Cazul care i-a şocat şi pe poliţişti

O adolescentă care a fost dată dispărută pe 3 septembrie 2021, a fost găsită după mai bine de un an într-un dulap din localitatea Port Huron, din statul american Michigan. La momentul dispariţiei sale, fata se afla într-o casă de plasament.

Mama fetei ar putea fi acuzată de răpire

Poliţia bănuieşte că mama biologică fetei a fost cea care a ajutat-o să fugă din centrul de plasament, astfel că aceasta ar putea fi acuzată de răpire. La momentul în care fata a dispărut, drepturile mamei sale tocmai fuseseră reziliate, iar statul căuta să îi atribuie tatălui custodia.

Marţea trecută, la câteva ore după ce autoritățile au primit un pont cu privire la locul în care se află adolescenta, o echipă de poliţişti a găsit-o pe fată într-o casă din Port Huron, Michigan, a declarat ofițerul adjunct de poliție Robert C. Watson, pentru The Washington Post. El a adăugat că echipa a găsit-o rapid pe fată, , la aproximativ 100 km în afara orașului Detroit.

“Iniţial nu ne-au lăsat să intrăm. Nu ne-au permis să vorbim cu nimeni din casă, ceea ce ne-a ridicat nişte semne de întrebare. O doamnă ne-a spus: ‘Întoarceți-vă cu un mandat de percheziție’. Așa am și făcut”, a explicat ofițerul.

“Fata a fost găsită într-un dulap, ascunsă în spatele unor haine”, a spus Watson, pentru The Washington Post. “Se vedea că este însărcinată. Plangea. Am adus-o afară și am asigurat-o că este în siguranță”, a mai afirmat acesta.

Apoi au găsit-o pe fată în dulapul din hol, la doar câțiva metri de locul unde doi bărbați se uitau la televizor, în timp ce pretindeau că nu știu unde se află. În momentul de faţă nu este clar dacă agresiunea sexuală împotriva fetei se va număra printre acuzații, deoarece nu este clar cine a lăsat-o însărcinată pe fată, a spus el.

Dacă , ea riscă până la un an și o zi de închisoare, o amendă de până la 2.000 de dolari sau ambele, conform legii statului Michigan. Rezidenții casei ar putea fi, de asemenea, acuzați de adăpostirea și ascunderea unui fugar.

Serviciile de protecție a copilului i-au spus ofiţerului Watson că tatăl adolescentei a fost foarte uşurat că fata lui a fost găsită, dar şi fata s-a arătat extrem de fericită să-l reîntâlnească, ea nemaiputându-se opri exclamat: “Vreau să fiu cu tatăl meu! Vreau să fiu cu tatăl meu!”.

“Tatăl a avut de-a face cu acest coșmar de un an și jumătate, iar acum fata se află într-un loc mult mai bun. Când poți aduce un copil teafăr acasă la familia lui, mai ales când a fost plecat un an și jumătate, nu-mi pot imagina prin ce a trecut, de aceea această misiune este atât de importantă pentru mine”, a concluzionat poliţistul Robert Watson.