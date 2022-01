Adrian Enache, mărturie sinceră. Cântărețul a avut o relație de dragoste cu profesoara care îi dădea meditații

Mărturia sinceră are legătură cu o fostă profesoară pe care cântărețul avea să o întâlnească la vârsta de 16 ani. Femeia este cea care i-a dat o perioadă lungă de timp meditații.

Artistul s-a iubit cu o profesoară pe când era elev, precizând că la momentul respectiv s-a lăsat dus de val. nu a uitat-o nici acum pe fosta iubită.

Mai mult decât atât, Adrian Enache are numai cuvinte de laudă pentru meditatoarea care se pare că i-a îndrumat pașii în viață și care l-a ajutat enorm.

ADVERTISEMENT

Adrian Enache, dezvăluiri despre prima relație de dragoste. S-a iubit cu o profesoară

„Eu am fost de mic prins în vâltoarea unei povești de dragoste cu o profesoară. Ea m-a meditat. Aveam 16 ani. Crud, vlăstar. M-a luat valul, ne-a luat valul.

Am zis apoi ca să fiu iubitul acelei profesoare, era frumoasă, deșteaptă, am zis că trebuie să învăț.

ADVERTISEMENT

M-am pus cu burta pe carte și am luat examenele de la două facultăți. Își dai seama că a fost un ajutor”, a povestit Adrian Enache în emisiunea lui Teo Trandafir, potrivit .

Adrian Enache și Iuliana Marciuc, relație de ani de zile. De ce nu se căsătoresc

Celebrul a dezvăluit care este motivul pentru care nu s-a însurat cu Iuliana Marciuc, femeia cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

Adrian Enache insistă să rămână la stadiul de logodnici pentru că nu crede în puterea unei hârtii semnate la starea civilă. Artistul nu dorește să ajungă la divorț.

„Noi nu suntem căsătoriţi, suntem doar logodiţi, dar sigur că trăim împreună ca o familie şi ne amuzăm întotdeauna că principalul motiv al divorţului este căsătoria.

ADVERTISEMENT

Pentru că în jurul nostru vedem, din păcate, foarte multe cupluri care se fac şi se desfac cu repeziciune şi încep să cred tot mai mult că vremurile pe care le trăim nu sunt pentru a oficializa o relaţie printr-o căsătorie.

Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul.

ADVERTISEMENT

Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit.

Nu, dacă nu am făcut-o până acum, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla ca să o fac, însă să nu spui niciodată niciodată. Eu am ideea asta, că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, dar, în principiu, nu văd de ce am face acest lucru”, spunea solistul în anul 2018 pentru .