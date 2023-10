Adrian Mititelu, detalii despre viitorul antrenor de la FC U Craiova: „Nu va fi român, sunt două variante externe”

Adriann Mititelu este pe cale să instaleze un antrenor din străinătate pe banca tehnică a grupării din Bănie, iar acesta a dat mai multe detalii după sfârșitul partidei amicale cu CSM Slatina, scor 3-0. Finanțatorul anunță că are două variante din străinătate și speră ca echipa să aibă un tehnicianul în partida cu Poli Iași.

Adrian Mititelu, detalii despre viitorul antrenor de la FC U Craiova: „Nu va fi român, sunt două variante”

FC U Craiova 1948 este aproape să instaleze al treilea tehnician după Joao Janeiro și Nicolae Dică, iar Adrian Mititelu anunță când va fi prezentat noul tehnician. Acesta anunță că gruparea din Bănie va avea un antrenor principal la partida cu Poli Iași din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre cele două formații este programată duminică, de la ora 15:30, iar oltenii își doresc să plece cu cele trei puncte din Copou. Adrian Mititelu a mărturisit că are două variante pentru postul de antrenor și speră ca una dintre acestea să fie pe banca lui FC U Craiova cu Poli Iași.

Adrian Mititelu a fost aproape să îl readucă pe la FC U Craiova 1948, însă situația s-a schimbat pentru tehnicianul demis de la FC Botoșani. Acesta nu a ajuns la o înțelegere cu patronul „alb-albaștrilor”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

„Este o săptămână foarte grea, să sperăm că la Iași vom avea antrenor pe bancă. Asta înseamnă că marți sau miercuri să instalăm un antrenor care să dea mai multă încredere echipei. Să vină și cu puțin noroc la echipă și să zic puțină liniște.

Cu siguranță nu va fi român, sunt două variante externe la care suntem aproape de finalizare. Cel puțin una dintre cele va fi rezolvată până marți sau cel târziu miercuri. Sper ca de data asta să nimeresc antrenor”, a spus Adrian Mititelu pentru FC U TV.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu îl dorea pe Dan Petrescu la FC U Craiova: „Îmi doresc să ia bătaie în Coreea”

este în căutare de antrenor și președinte la FC U Craiova, însă finanțatorul nu a găsit nicio soluție pentru cele două poziții din club. Acesta a surprins după egalul cu FC Hermannstadt, scor 1-1, atunci când a mărturisit că l-ar dori pe Dan Petrescu pe banca oltenilor.

„L-aș pune pe Petrescu mâine dacă ar fi liber de contract, mâine i-aș face ofertă dacă ar fi liber, i-am și spus. Îmi doresc să ia bătaie în Coreea, să îl dea ăia afară, să îl pun eu. Te costă mai puțin, că eu în fiecare an am câte 3 antrenori. Unul ca Petrescu te costă mult în prima fază, dar pe termen mediu ești în câștig.

ADVERTISEMENT

Nu cred că sunt șanse acum, e greu să îl prinzi pe Petrescu în România. Și dacă pleacă, are el vreo ofertă de prin Emirate. Napoli e și acum prin Craiova, dacă îi dau un telefon semnează în 3 minute. Dar să nu mai aud de varianta asta.

Echipa nici nu mai poate să alerge, asta e cea mai mare problemă. Situația e disperată, nu știu pe unde să mai scot cămașa. Caut antrenor și președinte, dar nu găsesc, de asta sunt aici. Nu am găsit unul pe care să am garanția că își face treaba un an – doi”, spunea Mititelu.