Adrian Mititelu surprinde după FC U Craiova – Hermannstadt 1-1: „L-aș pune mâine pe Petrescu!”

Patronul oltenilor a mai spus că se roagă ca Jeonbuk, echipa antrenată de Dan Petrescu în Coreea de Sud, să piardă, pentru a-l putea lua pe tehnician, despre care spune că este garanția succesului.

Adrian Mititelu surprinde după FC U Craiova – Hermannstadt

Adrian Mititelu a surprins după confruntarea , scor 1-1, spunând că l-ar pune antrenor pe Dan Petrescu dacă ar putea să facă acest lucru:

„L-aș pune pe Petrescu mâine dacă ar fi liber de contract, mâine i-aș face ofertă dacă ar fi liber, i-am și spus. Îmi doresc să ia bătaie în Coreea, să îl dea ăia afară, să îl pun eu.

Te costă mai puțin, că eu în fiecare an am câte 3 antrenori. Unul ca Petrescu te costă mult în prima fază, dar pe termen mediu ești în câștig”.

„Caut antrenor și președinte!”

„Nu cred că sunt șanse acum, e greu să îl prinzi pe Petrescu în România. Și dacă pleacă, are el vreo ofertă de prin Emirate. Napoli e și acum prin Craiova, dacă îi dau un telefon semnează în 3 minute.

Dar să nu mai aud de varianta asta. Echipa nici nu mai poate să alerge, asta e cea mai mare problemă. Situația e disperată, nu știu pe unde să mai scot cămașa”, a , la TV .

„Caut antrenor și președinte, dar nu găsesc, de asta sunt aici. Nu am găsit unul pe care să am garanția că își face treaba un an – doi”, a mai spus patronul oltenilor.

„Un meci foarte prost, cu multe pase înapoi, nu știu ce se întâmplă cu noi, e o perioadă foarte grea pe care nu putem să o depășim. Poate ne va ajuta pauza asta să ne punem ordine în gânduri.

Nu poți avea ocazii când joci numai înapoi. Ne-am pierdut încrederea, suntem prea relaxați. Jucăm așa, de parcă suntem prea buni și câștigăm de la sine.

Urcam pe locul 5 dacă am fi câștigat. Din păcate, am dat cu piciorul. În ultiml timp am jucat foarte prost. Jucăm un fotbal prost, constant. Era mai bine cu mai mulți fani în tribună, dar nu asta e problema, jocul nostru e problema”, a spus și Aurelian Chițu, autorul golului oltenilor.