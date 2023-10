Exclusiv. Croitoru nu mai vine la FC U Craiova! Adrian Mititelu confirmă Fanatik. Update

Adrian Mititelu nu a fost mulțumit de singura posibilitate prin care tehnicianul ar fi putut fi trecut în acte la FC U Craiova, Marius Croitoru nu putea să fie angajat nici ca antrenor secund, din cauza problemelor pe care le are cu carnetul de antrenori.

FANATIK a aflat că tehnicianul nu va mai merge la , deși lucrurile păreau să fie rezolvate și o întoarcere a lui .

Marius Croitoru nu mai vine la FC U Craiova

Marius Croitoru nu mai revine la FC U Craiova, așa cum în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI: „Anul trecut am greșit că nu am avut selecția bună!

Cred că unul dintre marile merite le-a avut Croitoru, el și-a asumat jucători, întreba la scouting dacă e bun și i-a asumat. Marius nu poate antrena dacă nu are licența pro!

El nu poate să stea pe margine, plus că avea deja cartonaș roșu. Am avut o discuție cu șeful Școlii de Antrenori și mi-a spus că nu are cum să antreneze așa.

I-am spus că până în martie, când își ia licența Pro, să nu mai antreneze, pentru că îl dau ăștia afară. Să dea Dumnezeu, domnul Mititelu știe ce are de făcut, dar eu nu cred că astăzi Marius Croitoru poate antrena în Liga 1!”.

„Eu nu cred că Marius merge la Craiova!”

„El nu poate, îl sancționează. Până la urmă au dreptate, că eu m-am colțit cu ei, dar așa e regula, nu a spus nimeni nimic, nu ai licența Pro, nu poți sta pe bancă.

Eu nu cred că Marius merge la Craiova, nu cred! El nu a plecat de la mine din cauza rezultatelor, el era urmărit, era hingherit, cum se ridica de pe bancă și era sancționat!”, a mai spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

În sezonul 2022-2023, Marius Croitoru a fost antrenorul lui FC U Craiova, unde a rezistat timp de 14 meciuri, având un bilanț negativ, echipa sa a suferit 6 înfrângeri, a făcut 3 egaluri și a câștigat de 5 ori.

În ultima parte a sezonului a mers la FC Argeș, acolo unde a plecat cu scandal din Trivale, iar la începutul actualului sezon s-a întors la FC Botoșani, clubul la care s-a simțit cel mai bine în cariera de antrenor.

