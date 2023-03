Adrian Mititelu, în vestiarul echipei după FC U Craiova – Petrolul 0-1. Ce spune Nicolo Napoli despre demitere

Petrolul a câștigat, în deplasare, , și este noul lider din play-out. Unicul gol al întâlnirii a fost izbutit de Valentin Țicu, internaționalul U21 izbutind să fructifice un contraatac.

Nicolo Napoli, reacție sinceră privind posibilitatea de a fi dat afară după 0-1 cu Petrolul: ”Sunt antrenor. Decizia îi aparține patronului”

FC U Craiova 1948 pare că nu se mai regăsește. A ratat play-off-ul după două eșecuri consecutive, fără gol marcat. Iar după un start de play-out cu un , oltenii au bifat o nouă înfrângere.

”Ei au reușit să marcheze, iar apoi s-au apărat pe două linii. Era dificil să mai marcăm. Am încercat să o facem prin șuturi de la distanță, dar nu am izbutit.

Am avut ocazia aceea a lui Blănuță. Apoi Bauza, Bahassa. Bauza, da, nu a fost în cea mai bună zi. Dar se poate întâmpla. Jucătorii nu sunt roboți, să joace mereu bine.

Nu știu care este problema, trebuie să vorbesc cu jucătorii mei și să vedem de ce nu ne descurcăm după pauzele competiționale”, a spus tehnicianul oltenilor.

Întrebat dacă se teme că ar putea pierde postul, Napoli a replicat instant: ”Sunt antrenor. Decizia îi aparține patronului. Da, a intrat în vestiar (n.r. după meci), este normal, le poate vorbi jucătorilor.

Toți suntem supărați după acest rezultat. Și fotbaliștii, și eu, antrenorul. Urmează Cupa, un meci dificil, sperăm să facem o partidă bună și să ne calificăm”, a concluzionat Nicolo Napoli.

Adrian Mititelu a intrat în vestiar după înfrângerea cu Petrolul: „Discuția a fost foarte pozitivă”

Și jucătorii lui Napoli au acceptat că oaspeții au avut mai multă luciditate la finalizare. Și au vorbit și ei despre intenția de a se revanșa în meciul de Cupa României, de săptămâna viitoare, cu UTA.

”Trebuia să fim mult mai atenți la contraatacurile lor. Pentru că asta au așteptat. S-a văzut și în prima repriză, și-n cea secundă. Practic au jucat doar pe contraatac.

La golul lor, am încercat să joc un pas din prima, între linii. Mi-a ieșit prost, au marcat, și, din păcate, nu am mai reușit să punem presiune și să înscriem. Așa s-a scris istoria acestui meci.

Trebuia să fim puțin mai atenți în fața porții și mai concentrați. Am avut ocazii, și-n prima repriză, și după golul lor. În fața porții trebuie să te aștepți oricând să ajungă mingea la tine.

Am pierdut acest meci, mergem înainte. Trebuie să ne antrenăm, pentru că doar așa putem să creștem. Antrenându-ne și câștigând toate partidele. Ne așteaptă un meci foarte greu în Cupă și trebuie să-l câștigăm”, a spus Dragoș Albu.

Albu a mai dezvăluit și că patronul ADrian Mititelu a venit la vestiar imediat după meci, dar a făcut-o pentru a-i încuraja, nicidecum pentru a le aduce reproșuri.

„Discuția a fost foarte pozitivă, ne-a întrebat cum ne-am simțit, de ce mai avem nevoie, atât. A încercat să culeagă informații de la noi, să ne ajute să ne revenim. Avem nevoie în acest moment, jocul nostru are momente bune și momente mai puțin bune, trebuie să ne revenim, ăsta este adevărul”, a mai spus Dragoș Albu.

Radu Negru speră și el în revenirea echipei sale: ”Asta este mentalitatea noastră, să fim ofensivi indiferent de situație. Și când suntem în avantaj, de obicei atacăm în continuare. Nu ne-ar fi mulțumit egalul, cu atât mai puțin, evident, înfrângerea.

Nu am fost eficienți în fața porții. Am avut și eu o ocazie, și colegii mei la fel. Trebuia să înscriem, să ne facem jocul ușor, pentru că am avut situații. Dar am ratat, ei ne-au prins pe contraatac, iar apoi și-au impus jocul.

Se adună înfrângerile, este adevărat. Dar cred că acesta este fotbalul. Se întâmplă uneori. Trebuie să găsim cauzele, să le rezolvăm, și să revenim pe un drum ascendent”.