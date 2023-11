Bahassa, despre anunțul lui Gigi Becali înainte de FCSB – FCU Craiova: „Am promis conducerii”

Yassine Bahassa i-a strârnit interesul lui Gigi Becali, însă starul de la FC U Craiova 1948 nu este cu gândul la un posibil transfer înaintea confruntări cu FCSB. Acesta a declarat că anunțul finanțatorului „roș-albaștrilor” nu îi afectează și își dorește să dea tot ce are mai bun cu rivalii din Capitală.

Yassine Bahassa, reacție după interesul lui Gigi Becali: „Mă interesează mai puțin”

este printre cei mai în formă jucători de la FC U Craiova 1948, însă starul se apropie de finalul contractului cu gruparea din Bănie. Gigi Becali s-a arătat interesat de fotbalistul „alb-albaștrilor” înaintea confruntării directe din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Francezul a vorbit despre anunțul lui Gigi Becali înainte de FCSB – FC U Craiova 1948. Acesta le-a transmis suporterilor că este concetrat la maxim înaintea confruntării și va încerca să dea tot ce are mai bun împotriva „roș-albaștrilor”.

„Știm că ne așteaptă o partidă dificilă împotriva unei echipe puternice, însă și noi venim după o partidă bună cu CS U. Am lucrat bine în această săptămână și sperăm că ceea ce am exersat la antrenamente vom pune în aplicare cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Avem nevoie de încredere, să menținem atmosfera bună de la echipă. Mă interesează mai puțin ce a declarat patronul FCSB-ului, așa cum am transmis conducerii indiferent de echipa împotriva căreia jucăm mă concetrez doar la meciul meu, la ceea ce am de făcut.

Voi avea aceași atitudine și voi încercă să joc la același nivel. Mă interesează prea puțin acest lucru, mă gândesc doar la meciul pe care îl avem de jucat și atâta tot”, a spus Yassine Bahassa la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Marcel Pușcaș: „Orice e de vânzare. Ia-l pe Bahassa, dar nu spune înaintea meciului”

Marcel Pușcaș a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre interesul lui . Oficialul celor de la FC U Craiova 1948 a declarat că orice jucător este de vânzare, însă asemenea declarații nu ar trebui spune înaintea meciului direct.

„În acest moment nu e nicio șansă. P-astea gen Bahassa le făcea Romică Pașcu când m-au dat afară de la grădiniță. Vrem să îl luăm pe Costel Solomon, pe Balaci.

ADVERTISEMENT

Nu spune nimeni să nu îl iei, că e fotbalist, dar fă-o în vară. Orice e de vânzare. Ia-l pe Bahassa, dar nu spune înaintea meciului. Spune acum trei săptămâni, peste alte trei săptămâni.

Dar nu va pleca Bahassa. Mai are contract până în vară și i se va prelungi contractul. Să îl ia pe Bauza, pe Gurău. De Chițu nu are nevoie că vrea un Chițu de două ori mai mare, Chițu XXL. Dar golurile alea nu le dă Chițu că are doi metri. Înălțimea nu e la fel de importantă precum mintea”, a spus Marcel Pușcaș.