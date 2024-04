Adrian Mititelu Jr, internat de urgență la ATI Floreasca! Ce spune tatăl său despre situația dramatică: “Lua pastile antidepresive”

. a fost internat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, secția ATI, după ce în noaptea de sâmbătă spre duminică ar fi luat o supradoză de pastile neidentificate, anunță .

Adrian Mititelu a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, secția ATI. Ce spune tatăl său: “Lua pastile antidepresive. A luat cu una mai mult decât trebuia, n-a fost vorba de suicid”

Informația a fost confirmată pentru sursa citată chiar de , care a oferit o declarație pentru sursa citată și a precizat că fiul său este bine acum.

ADVERTISEMENT

“Era foarte supărat în ultima perioadă. Lua pastile antidepresive. A luat cu una mai mult decât ar fi trebuit și din această cauză e la spital. N-a fost vorba în niciun moment de suicid”, a declarat Adrian Mititelu pentru .

Da, pacientul Adrian Gigi Mititelu este la noi în spital. Nu vă pot da mai multe amănunte despre starea sa, dar confirm că este internat la spitalul Floreasca”, a declarat și doctorul Bogdan Oprița.

ADVERTISEMENT

Tensiuni între Adrian Mititelu și fiul său din cauza situației de la FC U Craiova 1948

Adrian Mititelu Jr. traversa o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional! La începutul acestei luni a avut o reacție șoc împotriva tatălui său, pe care l-a acuzat public pentru deciziile pe care le-a luat la FC U Craiova 1948. Echipa a ajuns pe ultimul loc în SuperLiga.

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

ADVERTISEMENT

Aici nu este vorba doar despre eșecul în fotbal, ci și de sacrificiile și eforturile care se află în spatele susținerii acestui club de fotbal, cu orice preț, chiar cu prețul distrugerii familiei.

Adrian Mititelu Jr., după declarația împotriva tatălui său: “Am dat dovadă de bărbăție să spun lucrurilor pe nume. Este tatăl meu și voi fi judecat pentru asta”

Cred că am dat dovadă de bărbăție să spun lucrurilor pe nume, chiar dacă este tatăl meu și voi fi judecat pentru asta. Intenția mea a fost una de a face bine, chiar dacă abordarea a fost una dură. Am spus niște chestii generale, nu am intrat prea mult în detalii. Am vrut să arăt esența și să fim asumați”, a fost declarația pe care Adrian Mititelu Jr. o oferea în exclusivitate pentru FANATIK pe 4 aprilie.

ADVERTISEMENT

FC U Craiova 1948 este pe ultimul loc în play-off SuperLiga și a salvat un punct în minutul 90 sâmbătă, în partida cu Dinamo. Echipa lui Adrian Mititelu are 18 puncte, la egalitate cu FC Botoșani și două mai puține decât Dinamo.