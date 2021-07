Adrian Mititelu Jr. le atrage atenția fanilor lui FC U Craiova: „Să revenim cu picioarele pe pământ!”

Patronul oltenilor simte o presiune mare din partea fanilor, pe care nu îi înțelege de ce sunt atât de înverșunați, în condițiile în care echipa abia a promovat în prima ligă.

Adrian Mititelu Jr. este mulțumit de munca depusă de Adrian Mutu, a anunțat că vor mai veni jucători la echipă, însă este surprins de impresarii jucătorilor, care pun foarte multe condiții financiare în favoarea lor, nu a fotbaliștilor.

Adrian Mititelu Jr. le atrage atenția fanilor lui FC U Craiova

presiunea pe care o pun fanii în privința parcursului din primele etape ale lui FC U Craiova și le atrage atenția că performanța „nu se face peste noapte” și că ar trebui să revină cu „picioarele pe pământ”.

„Așa e la noi, a doua zi se uită la Craiova ce am făcut sau cum se bucurau că am făcut echipa pe care am pornit-o din Liga 4. E o presiune mare, dar să revenim cu picioarele pe pământ, nimeni nu a făcut performanțe peste noapte.

Am încercat să nu ne punem obiective, campionatul e plin de surprize, cred în lotul actual, chiar dacă vor mai veni câțiva jucători, dar nu vin când pocnesc din degete.

Sunt impresionat de munca lui Adrian, dar fotbalul e o loterie, eu cred că am creat o rețetă de succes pentru Liga 1. Pornim greu, avem la Cluj și după avem cu Dinamo. Nu cred că e ușor cu Dinamo, se pot întâmpla surprize.", a spus Adrian Mititelu Jr., la TV DigiSport.

„Jucătorii să se deștepte că îi mănâncă impresarii!”

și a vorbit despre impresarii fotbaliștilor care blochează mai multe veniri la FC U Craiova: „La Craiova o să ajungă 8 jucători noi, nu e așa ușor să vină, mai ales dacă vorbim despre jucători de valoare.

Fiecare transfer s-a făcut cu acordul lui Adrian Mutu. După se discută cu impresarii, iar impresarii blochează enorm tot procescul. Dacă mă credeți, unii impresari au luat prima de promovare și jucătorii nu.

Jucătorii să se deștepte, că impresarii îi mănâncă. Impresarii cer de la 10 mii, 20 de mii chiar 30 de mii”.

„Nu mergem doar pe pista jucătorilor străini, dar așa considerăm noi, că sunt mai buni în Liga 1 jucătorii străini cu experiență, cum am adus noi.

E un început pentru Liga 1 și ne va fi greu, iar experiența lor ne poate lansa începutul în Liga 1”, a mai spus Adrian Mititelu Jr.