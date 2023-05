Adrian Mititelu s-a luat cu mâinile de cap când a aflat că Istvan Kovacs arbitrează „finala” pentru cupele europene, CFR Cluj – FCU Craiova 1948: „Am repulsie! E colac de salvare pentru CFR!”. Video exclusiv

Adrian Mititelu a intervenit și a pus o presiune uriașă pe Istvan Kovacs înainte de meciul decisiv pentru calificarea în cupele europene, dintre CFR Cluj și FC U Craiova 1948.

Adrian Mititelu îl desființează pe Istvan Kovacs înainte de CFR Cluj – FC U Craiova 1948: „E cel mai bun arbitru pentru unii!”

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 se joacă joi, 1 iunie, de la ora 20:30: La centru se va afla Istvan Kovacs, care va fi ajutat de asistenții George Neacșu și Tunyogi Ferencz. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Romică Bîrdeș, în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial îi va reveni lui Iulian Călin.

Adrian Mititelu e extrem de nemulțumit de delegarea CCA la barajul pentru cupele europene: „Asta este vestea proastă! Pentru mine asta e vestea proastă! Eu unul am o repulsie când mă arbitrează acest băiat. Tot timpul am avut… eu nu zic că a vrut să ne facă rău, dar n-a fost inspirat. Mi-aduc aminte la ultimul meci când am făcut cadou echipei lui Mihai Rotaru, că de acum așa îi spun. Am văzut că el nu știe cum se numește echipa noastră”.

Echipei înscrise direct în Liga 2 în 2012 i-a dat două penalty-uri inexistente! Și la alte meciuri unde tot timpul s-a întâmplat, a interpretat el niște faze pe care majoritatea analiștilor au spus că au fost eronate. Nu spun eu că a furat”.

Mititelu și-a adus aminte și de vremea în care Kovacs era considerat arbitrul de casă al ardelenilor: „Aaa, și când era mai tânăr și jucam cu CFR-ul prin 2007-2008, tot timpul când ne arbitra el, comitea niște erori în favoarea celor de la CFR. E cel mai bun arbitru pentru unii! Dar ați văzut ce a făcut pe unde a fost ultima oară? Că a nenorocit pe unde a fost câte greșeli a avut!

A fost cândva un arbitru foarte bun, dar știți cum este: părerea mea e că se putea o delegare mult mai echilibrată. Iar dup-aia, altă nenorocire e Cătălin Popa la VAR! Deci aceeași brigadă care a fost la meciul cu CS U și au dat două penalty-uri aiurea”.

Adrian Mititelu a continuat acuzațiile la adresa lui Kovacs: „E o delegare total colac de salvare pentru CFR!”

Adrian Mititelu l-a pus în continuare la zid pe „cavalerul fluierului”. Deși e considerat cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs n-a mai arbitrat în SuperLiga din 30 aprilie, : „Aceeași brigadă, care la Botoșani nu ne-a dat cel puțin un penalty, dacă nu chiar două! Tot la fel, nu a vrut să le vadă. Dar în schimb când le-au avut adversarii le-au văzut imediat. Eu nu vreau să mă vait acum de arbitraj, dar sunt dezamăgit de această delegare. Se putea mult mai echilibrată.

E o delegare colac de salvare pentru CFR! Eu așa o simt. Poate greșesc. Nu știu, erau arbitri mult mai buni, care au avut prestații mult mai bune. Nu vreau să dau nume că apoi se creează impresia că am parti-pris cu acei arbitri”.

Omul de afaceri susține că există și o relație foarte apropiată între Cristi Balaj și Istvan Kovacs: „Pe cuvânt, el a fost legat de foarte multe meciuri cu CFR Cluj. Și FCSB-ul a pățit-o cu Kovacs! Chiar și CS U a avut probleme cu Kovacs la meciule cu CFR Cluj. Nu mai spun de prietenia lui cu Balaj, dar să zicem că asta n-ar conta! E un arbitru total colac de salvare pentru CFR”, a mai spus patronul lui FC U Craiova 1948 .

Patronul lui FC U Craiova 1948 îl contestă și pe Cătălin Popa: „Are 17 decizii în defavoarea noastră!”

Adrian Mititelu are ceva și împotriva lui Cătălin Popa, arbitru care se va afla în camera VAR la partida CFR – FC U Craiova: „Poate greșesc, dar eu așa simt, că nu e o delegare potrivită. Și mi-l dai pe Popa, care are 17 decizii în defavoarea noastră! De-acolo de la VAR, o să tragă ei liniile cum vor, or să facă ei ce-or să facă. La toate meciurile îl avem pe Popa: ori la centru, ori la VAR, el e după noi!

Dacă vă uitați la meciul Farul – CFR Cluj și în aceeași etapă a fost Botoșani – FC U și s-au tras liniile diferit. A noastră chiar părea puțin mai în spate! Unii au câștigat 1-0 și alții au făcut 0-0”.

Finanțatorul oltenilor știe că pentru campioana României din ultimii 5 ani ar fi un dezastru ratarea cupelor europene: „Eu nu vreau să caut acum pretext, dar credeți-mă că nu o delegare potrivită. Eu știu cum gândește domnul Bodescu, știu ce probleme sunt la CFR Cluj, în sensul că dacă nu câștigă meciul ăsta intră într-o problemă.

Dar și eu am investit bani, la fel ca domnul Varga și cred că eu am cel mai mare minus la bani cheltuiți. La ei de bine de rău s-au mai întors, dar eu n-am primit nimic înapoi! Și eu am aceleași probleme, și eu mă chinui să susțin echipa în Liga 1.

Nu e ușor, fac eforturi, sacrificii, renunț, pierd în afaceri, că acuma e o situație economică tensionată, cu probleme, și vreau și eu să am șanse egale! Sper să ne ajutăm noi pe teren. Măcar arbitri să fie corecți și s-ar putea să avem o șansă să batem”.

