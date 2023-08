Adrian Mititelu, atac subtil la Dică după Petrolul – FC U Craiova 4-3: „Am alte așteptări!”

Patronul oltenilor consideră că jucătorii săi trebuie să nu își mai dorească să intre cu mingea în poartă, ci să înscrie ori de câte ori au ocazii bune, pentru a liniști partida, nu pentru a o îngreuna.

Adrian Mititelu, atac subtil la Dică după Petrolul – FC U Craiova

Adrian Mititelu a fost supărat după înfrângerea suferită de : „Am ratat cele trei puncte în dauna unei echipe care probabil se bate și ea la play-off.

Din păcate, suntem deja la a patra înfrângere, am primit iar patru goluri. Mai multe întrebări trebuie să-i puneți lui Dică, nu mie. Ce pot să mai comentez eu când s-au văzut toate lucrurile de la televizor. Trageți și voi concluziile, eu am alte așteptări de la echipă și încă am alte așteptări.

Încă nu s-au diminuat prea mult șansele, deși pierdem teren în fața celor cu care ne batem pentru primele șase locuri. Arătăm bine ca și anul trecut, dar din păcate suntem naivi în apărare. Sunt puțin supărat pentru că eu vedeam altfel jocul ăsta”.

„Am început foarte prost!”

„Am început jocul foarte prost, am primit rapid două goluri și a trebuit să schimbăm radical strategia. Am reușit să marcăm după, am mai avut ocazii.

Am început bine repriza a doua, dar noi am fost cu ratările, ei cu golurile. Am mai marcat încă două goluri, din păcate nu am reușit să egalăm. Reușim să dominăm în multe momente, dar facem greșeli defensive”, a .

„Trebuie să încercăm să le dăm adversarilor cât mai puține șanse de a marca. Nu știu de ce s-a intrat pe vârfuri. Am obținut două victorii, deci nimic pentru mine. Eu am o mentalitate de învingător.

Am încredere în el, i-am simțit înainte să intre pe teren, dar din păcate nu au primit cum trebuie mesajul meu. Important e să nu ne mulțumim cu puțin.

Gândirea noastră trebuie să fie întotdeauna pozitivă. Puteam să marcăm mai multe goluri. Nu putem să intrăm cu mingea în poartă. Am primit goluri doar pe contraatac”, a mai spus Adrian Mititelu.