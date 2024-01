Adrian Mutu a împlinit 45 de ani! Meciul de la națională care încă îl bântuie pe “Briliant”

Adrian Mutu este unul dintre cei mai valoroși jucători români din ultimele decenii. A îmbrăcat de 77 de ori tricoul primei reprezentative, pentru care a marcat de 35 de ori, fiind cel mai bun marcator din istoria României, la egalitate cu Gică Hagi.

Adrian Mutu a împlinit 45 de ani! E cel mai scump român transferat vreodată

În 2003, Mutu devenea cel mai scump jucător român transferat în istorie. Chelsea a plătit 22,5 milioane de euro celor de la Parma pentru atacant, Mutu fiind unul dintre primele transferuri din era Roman Abramovic la Chelsea.

ADVERTISEMENT

A avut o relație dificilă cu Jose Mourinho la clubul londonez, iar în septembrie 2004, pentru un test pozitiv la cocaină. Și-a redresat cariera în Italia, acolo unde a evoluat pentru Juventus, Fiorentina și Cesena.

Între 2006 și 2011 a evoluat pentru echipa “viola” acolo unde a devenit unul dintre atacanţii de referinţă din istoria clubului. Este singurul fotbalist român care a marcat peste 100 de goluri în Serie A.

ADVERTISEMENT

S-a retras din activitate în 2016!

Adrian Mutu s-a retras din activitate în anul 2016, la ASA Târgu Mureş. Meciul de retragere al “Briliantului” a avut loc în 2022, la Cluj-Napoca, acolo unde mai multe staruri din fotbalul mondial au participat.

La echipa naţională, Adi Mutu a evoluat între 2000 şi 2013. Alături de prima reprezentativă a jucat la două turnee finale: Euro 2000 şi Euro 2008. A marcat unicul gol al României la turneul final din 2008, în remiza cu Italia, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Meciul care încă îl bântuie: “Cu siguranță cel din Danemaca, 2-2, când am fost egalați în ultima secundă”

Dar, într-un interviu acordat recent, Adrian Mutu a dezvăluit că meciul cu Danemarca din 2003 încă îl bântuie şi ar fi singurul pe care ar dori să îl rejoace, în tricoul naţionalei României:

“Dacă ar fi să enumăr trei sentimente care m-au încercat atunci când am îmbrăcat prima oară tricoul naționalei, primul ar fi, bineînțeles, un sentiment de fericire, de mândrie.

ADVERTISEMENT

Dar nu cred că e vorba aici de numere, ci de cât de orgolios și onorat eram că am ajuns să îmbrac și eu tricoul echipei naționale. Când am primit primul tricou al echipei naționale, am simțit emoții foarte puternice.

Practic m-am gândit toată săptămâna premergătoare meciului numai la faptul că o sa debutez la echipa națională. Un vis de-al meu se va împlini și abia așteptam să vină ora meciului.

Am avut noroc că la debut am și marcat primul meu gol pentru echipa națională. Am multe amintiri frumoase și mai puțin frumoase. Fiecare gol pe care l-am marcat în tricoul echipei naționale rămâne în mintea mea.

Dacă ar fi să rejoc un meci, unul ar fi cu siguranță cel din Danemaca, 2-2, când am fost egalați în ultima secundă. Am meritat calificarea, dar din păcate am pierdut-o. Am fost supărat. Mereu când am fost supărat, m-am ridicat. Cred în România, cred în naționala noastră”, a declarat Adrian Mutu, pentru FRF TV.

După retragerea din activitate, Adrian Mutu a devenit antrenor. A salvat Voluntari de la retrogradare, apoi a reuşit o calificare cu România U-21 la Euro, iar în ultimii trei ani le-a pregătit pe FC U Craiova, Rapid şi .

45 de ani are Adrian Mutu

35 de goluri a marcat “Briliantul” în tricoul naţionalei