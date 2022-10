Adrian Mutu, atac cu talpa la adresa arbitrilor din SuperLiga: ”E strigător la cer! Suntem dezavantajați clar”

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a susținut astăzi conferința de presă dinaintea partidei cu Hermannstadt, programată vineri, la Mediaș. Tehnicianul echipei clasate pe locul secund în SuperLiga a prefațat întâlnirea, și, în plus, , a criticat în termeni duri arbitrajele.

”Suntem dezavantajați clar, există repercusiuni, dar văd că nu se ia nicio măsură”, a spus Mutu

Adrian Mutu a amintit în conferința de presă două dintre momentele în care echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj. Evident, este vorba mai întâi despre golul anulat în partida cu Chindia.

Cu atât mai mult cu cât președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din FRF, . Afirmând, în analiza sa referitoare la implementarea sistemului VAR, că a fost vorba despre o eroare.

Cel de-al doilea moment incriminat este cel care a dus la accidentarea gravă a lui Papeau. La care arbitrul nu a sancționat cu cartonaș roșu atacul lui Antoni Ivanov. Iar oficialul VAR nu a intervenit, așa cum a făcut-o la partida lui CFR Cluj, la faultul asupra lui Deac.

Mutu spune însă că în opinia sa Rapid a avut parte de arbitraje ostile în ultimele patru partide. Și s-a declarat intrigat de faptul că nu se iau măsuri împotriva celor care greșesc.

”S-au întâmplat niște lucruri care mă deranjează, mă refer la deciziile de arbitraj luate împotriva noastră în ultimele patru meciuri.

Nu caut scuze, dar sunt niște lucruri care s-au întâmplat. E strigător la cer. Mă refer la ce s-a întâmplat cu Chindia, apoi la accidentarea lui Papeau.

La noi de ce nu a revăzut la VAR faza cu Papeau, cum s-a întâmplat la Deac? Îmi pare rău pentru Papeau, va sta departe de gazon aproape patru luni.

E foarte greu. Mi se pare ostentativ să vezi jucătorul pe targă și să nu mergi la VAR să revezi faza.

Am fost dezavantajați în aceste patru meciuri. Sper să nu se mai întâmple lucrurile acestea. Sper că nimeni nu are ceva cu Rapidul, asta îmi doresc.

Părerea lui Vassaras întărește ce spun eu aici. Suntem dezavantajați clar, există repercusiuni, dar văd că nu se ia nicio măsură”, a declarat Adrian Mutu.

”Trebuie să rămânem uniți”

Vizavi de partida de la Mediaș, Adrian Mutu spune că nu o să fie o confruntare ușoară, adversar fiind revelația campionatului. În plus, tehnicianul a precizat că Rapid joacă întotdeauna la victorie. Și nu s-a ferit să recunoască, fie și indirect, că au apărut critici după ce echipa a obținut un singur punct în ultimele două etape.

”Ne așteaptă un meci dificil, contra revelației campionatului, o echipă care mie îmi place foarte mult. În ciuda dificultăților financiare, băieții de acolo au dat dovadă de caracter și au făcut un campionat foarte bun.

În plus, au un antrenor foarte bun, pe care-l cunosc foarte bine, am fost colegi la licența PRO. Ne așteaptă un meci greu, de luptă, căutăm victoria și sper s-o obținem.

Rapidul joacă tot timpul la victorie. Atunci când o echipă de calibrul nostru nu obține măcar 3 puncte din două meciuri, criticii își fac datoria.

Dar mergem pe drumul nostru. Trebuie să rămânem uniți, avem o concepție de joc solidă, și sper să ieșim din perioada asta”, a afirmat Mutu.