Adrian Mutu, deranjat de condițiile de joc la UTA – Rapid 1-1: ”Ambele echipe au luptat în mocirlă!”

Pe un teren cu un gazon care a făcut dificil controlul balonului, , în runda cu numărul 21 din SuperLiga. Giuleștenii au izbutit egalarea la ultima fază, dintr-un penalty transformat de Dugandzic. Un rezultat echitabil, pe un teren cum nu ar trebui să existe în primul eșalon. Și o partidă care a arătat că Rapid are nevoie de întăriri în atac. Acestea sunt concluziile lui Adi Mutu.

Adrian Mutu a rezumat simplu remiza de la Arad: ”Câte o greșeală de fiecare parte”

Rapid a primit gol în finalul primei reprize și, până spre final, n-a reușit riposta. În cele din urmă a izbutit însă să dea lovitura. În secvențele de final.

ADVERTISEMENT

Benga a dorit să tragă de timp și-a lăsat echipa în inferioritate câteva zeci de secunde. Și, la o imprudență a lui Cristian Maxim, Dragoș Grigore a scos un penalty. Dugandzic nu a greșit și a stabilit scorul final.

”Eu cred că per ansamblu este un punct meritat. Am atacat mai mult, am avut situații mai multe decât adversarul nostru. Chiar dacă s-a jucat meciul pe un teren impracticabil. Astfel de terenuri nu ar trebui să existe în prima ligă.

ADVERTISEMENT

Erau și pe vremea mea, dar acum 20 de ani. Dacă dorim să evoluăm și să oferim și spectacol oamenilor, trebuie să avem parte de un gazon care permite astfel de lucruri. Pentru că practic ambele echipe au luptat într-o mocirlă.

A fost câte o greșeală de fiecare parte. O greșeală a noastră, practic ne-am făcut meciul mai greu. Și o greșeală a lor, la ultima fază. Deci un rezultat echitabil, chiar dacă am avut mai multe ocazii”, a spus .

ADVERTISEMENT

Tehnicianul giuleștean spune că echipa este în grafic, în condițiile în care ocupă poziția a treia. Dar spune că trebuie să evite greșelile care au dus la cedarea de puncte.

”Suntem pe locul 3, bineînțeles că rămâne regretul unor meciuri în care puteam să scoatem mai multe puncte, dar la asta lucrăm și încercăm să punem la punct pentru a putea aborda meciurile cu alte forțe și cu încredere.

ADVERTISEMENT

E păcat să lăsăm puncte pe stradă, cum am făcut și acum. Dar per ansamblu, Rapid e pe locul 3, e în grafic. De 10 luni sunt la echipă, cred că echipa a jucat, a stat numai sus și e bine”, a explicat Mutu.

ADVERTISEMENT

Mutu anunță transferuri

În condițiile în care s-a confruntat cu , în special în ofensivă, Adrian Mutu l-a folosit în finalul partidei pe Cristi Săpunau ca atacant. Tehnicianul giuleștean spune că echipa are nevoie de întăriri și că a discutat acest subiect cu conducerea.

”Cu consucerea mă voi întâlni mâine, vom discuta, deja știm ce e de făcut, o să vedeți. Mă bucur că a mai debutat Stan, e important, am riscat cu el, aveam încredere și știam ce poate.

Mutarea lui Cristi în atac…În afara faptului că în față suntem foarte subțiri, am și adus acolo un om în plus. Care joacă foarte bine cu capul. Pentru că era o ruptură în ultimele minute și nu numai, mai ales pe terenul ăsta, nu aveai cum să pasezi.

Am și fost puțin supărat pe jucătorii mei, mai ales în prima repriză, pentru că ei erau obișnuiți pe teren bun și încercau să joace. Dar după aia au înțeles, trebuie să acceptăm că e un joc de bătaie și nu avem ce face.

În repriza a doua, jocul s-a schimbat, a fost mai mult în jumătatea lor, ei s-au rezumat mai mult la contraatac. N-am riscat deloc, mă bucur că am smuls acest punct meritat”, a încheiat Mutu.