Șefii Rapidului, contrariați de lista cu 10 indisponibili pentru Adi Mutu. “Nu e normal să fie atâtea accidentări la jucători de 25 de ani” Video exclusiv

Daniel Niculae a vorbit despre infirmieria plină a Rapidului, care nu a reușit să câștige în meciul de la Pitești cu FC Argeș, deși a condus din minutul 2.

Daniel Niculae, nemulțumit de egalul Rapidului cu FC Argeș: „Nu am concretizat ocaziile”

Oficialul rapidist admite că pentru echipa lui Adrian Mutu este bun și acest rezultat, mai ales că sunt foarte mulți accidentați: „Pentru Rapid orice rezultat de egalitate e un semișec. Ținând cont de condițiile tale, e totuși un punct câștigat. Două reprize diametral opuse, una pe care am controlat-o noi și puteam să marcăm și al doilea sau al treilea gol, și cea de-a doua, controlată de FC Argeș, iar pe final puteau chiar să câștige. VIDEO MAI JOS

Am deschis scorul foarte repede și mi-ar fi plăcut să concretizăm ocaziile. Am avut o bancă de rezerve foarte tânără, cu jucători promițători, pe care îi veți mai vedea în prima ligă”, a spus Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Niculae a enumerat lista interminabilă de jucători care se confruntă cu probleme medicale: „Avem foarte mulți jucători accidentați. Junior Morais a fost suspendat… Duseau, Costache, Papeau deja se știe foarte bine, Ioniță, Luckassen, Marzouk, Florin Ștefan, Albu… sunt cei care îmi vin acum în minte.

Sunt multe accidentări, multe microleziuni musculare, nu sunt lucruri normale, deși înțeleg că accidentările apar pe final de sezon. Trebuie să aflăm și cauza lor. Au fost antrenamentele prea puternice, poate terenul dificil, dar avem accidentați de 25 de ani. Săpunaru, Grigore, nu sunt accidentați!”, a explicat nemulțumit fostul atacant al Rapidului.

Daniel Niculae, presiune pe staff-ul lui Adrian Mutu? „Sunt alte probleme, le vom găsi și le vom rezolva”

Daniel Niculae cere explicații pentru probleme fizice cu care se confruntă mare parte din jucătorii Rapidului: „Automat cade ce am menționat mai sus. Sunt alte probleme, le vom găsi și le vom rezolva. Pierdem puncte din cauza unor indisponibilități și nu e normal! Indiferent ce s-a întâmplat, trebuie să ne concentrăm pe ultimul meci din această fază a grupelor Cupei României și să mergem la Cluj doar la victorie”.

În acest final de an, pentru Rapid devine prioritară Cupa României, iar „giuleștenii” au nevoie neapărat de victorie împotriva Universității Cluj: „E obligatoriu să câștigăm. Ne dorim să mergem cât mai departe și trebuie să strângem lucrurile. Ar fi prea repede să ieșim din această competiție în care ne-am pus mari speranțe. E un meci de totul sau nimic”.

Fostul golgheter al Rapidului îi trage de urechi pe jucătorii din atacul „alb-vișiniiilor”: „Am avut 1-0 și cred că puteam să câștigăm. Nu cred că trebuia să intre Adi Mutu să bage mingea în poartă. Am avut 3-4 ocazii mari. E o problemă că nu am concretizat niciuna. Cred că e o lecție pentru jucători și sper să învețe. Mi-e ciudă, puteam să ne facem meciul mult mai ușor. Totuși nicio echipă din Liga 1 nu are atâția accidentați”.

Turneul amical cu Borussia Dortmund și Fiorentina cade în plan secund pentru Rapid: „Nu e la fel de important”

FANATIK a anunțat că , însă pentru Rapid meciurile cad în plan secund din cauza problemelor de lot: „Decizia era luată dinaintea accidentărilor survenite în ultimele două săptămâni. Triunghiularul nu e la fel de important ca meciurile din campionat sau din Cupă. Cei de la U nu vin după un rezultat bun și vor să meargă mai departe. Au o echipă bună și un antrenor bun.

Sunt două teste bune și sunt copii foarte talentați la academie și o să li se ofere o șansă să demonstreze ceea ce pot. Probabil vor fi și ceva mutări, dar nu foarte multe. Cu 9-10 jucători accidentați e normal. Dacă am avea toți jucătorii valizi, lotul ar fi echilibrat și exprimarea echipei cu totul alta. Vom vedea după meciul de la Arad. Iarna nu e companie puternică de transferuri.

Ar fi o mare dezamăgire ieșirea din Cupă. Am avut calificarea în mână. Trebuia să câștigăm cu Farul. Sper să fie un final de fericit, după meciurile cu U Cluj, Petrolul și UTA Arad”, a concluzionat președintele Rapidului.