Elias Charalambous, presiune pe jucători înainte de Rapid – FCSB: „Dacă ești echipă mare trebuie să câștigi!”. Ce spune despre situația lui Mutu. Video

Elias Charalambous a prefațat derby-ul dintre Rapid și FCSB. Ce spune antrenorul cipriot .

Elias Charalambous, conferință de presă înainte de derby-ul Rapid – FCSB: „Astfel de meciuri sunt extraordinare pentru jucători”

Elias Charalambous e nerăbdător înainte de marele derby din Giulești cu Rapid: „Toate jocurile sunt foarte dificile acum în play-off. Întâlnim un adversar dificil și în deplasare. Știu foarte bine că va fi greu pentru noi. Jucătorii s-au pregătit bine pentru acest meci și așa cum am vorbit cu ei, astfel de meciuri sunt extraordinare pentru jucători, cu stadioane pline și atmosferă frumoasă.

Suntem într-un moment foarte bun, avem mulți jucători în formă și sper să câștigăm să rămânem aproape de primul loc. Ne concentrăm doar pe jocul nostru. Dacă ești o echipă mare ai mereu presiune și trebuie să câștigi și să o transformi în ceva pozitiv.

Cred că va fi strânsă lupta pănă la finalul sezonului. A câștigat și Craiova acum și s-au apropiat. Când depinzi de tine e bine, dar dacă eșuezi o faci din cauza greșelilor tale. Știu că Rapid a avut niște probleme în ultimele zile, dar Rapid e Rapid. E mereu un derby. E o echipă mare și știm că va fi greu. Suntem gata și cred e extraordinar pentru ei să joace într-o astfel de atmosferă”.

Elias Charalambous, despre situația lui Adrian Mutu de la Rapid: „Îl respect mult. E un antrenor bun”

Elias Charalambous i-a luat apărarea lui Adrian Mutu după ce galeria i-a cerut demisia: „Îl cunosc foarte bine ca jucător. Un nume mare și o mare personalitate în România. Dacă nu a avut rezultate în ultimul timp nu înseamnă că nu e un antrenor bun. Am analizat cu staff-ul foarte multe meciuri ale lor. Îl respect mult.

Nu putem depinde de un singur jucător. Coman e într-o formă foarte bună, dar eu cred în forța echipei întotdeauna. Un jucător nu poate câștiga de unul singur un meci. Așa vedem noi aici lucrurile. Rapid are jucători de calitate și cu experiență, dar noi trebuie să stabilim ritmul jocului și să controlăm partida”.

Antrenorul FCSB a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care l-au ajutat să se integreze atât de repede la echipă: „Din prima zi în care am venit aici am fost foarte mulțumit de tot ceea ce am găsit și vreau să le mulțumesc mult tuturor, lui Pinti, Alin, Filip, Marius. Fără ei sincer nu puteam să fac nimic. Trebuie să fim modești și să ținem capul jos. Îmi place foarte mult în România și de parcă sunt foarte mulți ani aici. Am luptat toată viața pentru titluri și asta vreau să fac și aici”.

Antrenorul FCSB nu s-a întânit cu Gigi Becali: „Nu am vorbit deloc”

Elias Charalambous a dezvăluit că și a evitat să vorbească despre alcătuirea echipei: „Nu am vorbit deloc cu Gigi Becali. Doar când am venit foarte scurt. Pentru mine nu contează vârsta jucătorilor, ci inteligența și calitatea jucătorilor. Mai avem o zi să pregătim meciul și vom vedea ce echipă vom trimite în teren. Toată lumea s-a recuperat după accidentări.

Pentru un jucător să revină după o perioadă atat de lungă e extraordinar. Vom încerca să îl susțină și să reintre în echipă pentru că este un jucător important pentru noi. A trecut prin momente grele.

E foarte important ca noi să câștigăm. Îmi doresc un egal la CFR Cluj – Farul. Mai avem 6 meciuri, avem timp, nu cred că etapa asta va fi decisivă pentru titlu”.

Cipriotul e mare fan Arsenal și îl are ca model pe Mikel Arteta: „Mi-aș dori să câștige Premier League”

Noul antrenor al vicecampioanei a mai făcut o dezvăluire interesantă: „Îmi place Mikel Arteta, văd foarte multe antrenamete ale lor și îmi place și Guardiola. Mi-aș dori ca Arsenal să câștige pentru că sunt fanul lor.

Jucătorii îmi spun „Mister”, Compagno mai ales că e italian. Ceilați îmi spun „coach”. Dacă unii jucători au nevoie de suport invidiual, noi îi susținem.

Vreau să le mulțumesc fanilor. Au fost extraordinar la ultimul meci și sper că o să fie în continuare alături de noi și vreau să le facem cadou cele trei puncte.