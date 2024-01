Adrian Mutu trebuie să rezolve o mare problemă la CFR Cluj! Detalii de culise din vestiar. Exclusiv

CFR Cluj e a doua în clasament şi mai speră să fie campioană, chiar dacă are cu 11 puncte mai puţine decât are liderul FCSB. Ca să repare echipa şi să forţeze recuperarea titlului, proprietarul Ioan Varga l-a demis pe Andrea Mandorlini şi . Italianul a fost considerat vinovat pentru parcursul slab al vişiniilor, unul pe care Varga a ajuns să îl considere inacceptabil în urma înfrângerii din meciul cu FC Botoşani, 0-1.

Adrian Mutu trebuie să repare vestiarul la CFR Cluj

Misiunea lui Mutu la Cluj nu va fi deloc una uşoară, chiar dacă oficialii fostei campioane au insistat în perioada aceasta că au lotul cel mai bun din România, salariile plătite la zi şi condiţii de pregătire foarte bune. “Briliantul” va avea de rezolvat problemele dintr-un vestiar pe care Andrea Mandorlini l-a împărţit în două găşti, fidelii lui şi ceilalţi. Printre fotbaliştii cu care italianul avea o relaţie proastă erau şi veteranii Mario Camora şi Ciprian Deac.

Liderul fidelilor lui Mandorlini: Panagiotis Tachtsidis. Internaţionalul grec e “aproape italian” după ce a petrecut 11 ani în Serie A şi în Serie B. Foarte experimentat, la 32 de ani, mijlocaşul defensiv a căpătat un rol anormal pentru un fotbalist. Conform informaţiilor FANATIK, tehnicianul ajunsese chiar să se sfătuiască cu grecul despre alcătuirea formulei de start! Tachtsidis funcţiona, aşadar, ca un fel de secund de pe teren al lui Mandorlini!

Influenţa aceasta exagerată a lui Panagiotis nu le-a picat deloc bine jucătorilor vechi din lot, oameni care au contribuit la cele cinci titluri de campioană pe care le-a cucerit CFR în anii recenţi. Ciprian Deac, un fotbalist esenţial în istoria recentă a clubului, a devenit o rezervă pe care italianul o mai trimitea pe teren din când în când. A existat şi un episod în care , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Deac s-a dezis, în declaraţiile publice, de afirmaţiile părintelui său, însă conflictul lui cu antrenorul era unul real. FANATIK a aflat că mijlocaşul-veteran, un lider al Clujului în toate performanţele pe care le-a realizat formaţia vişinie în anii aceştia, a simţit că italianul îl nedreptăţea şi îl umilea intenţionat. Au existat multe situaţii în care Ciprian era anunţat titular cu o zi înaintea partidelor şi scos din echipă a doua zi. El a bifat 16 prezenţe în stagiunea curentă, însă de zece ori a fost trimis pe teren pe parcurs, din postura de rezervă.

Preşedintele Cristian Balaj a vorbit la despre tensiunea existentă între liderii-veterani şi Andrea Mandorlini. Întrebat dacă ei se bucură pentru demiterea italianului, oficialul a răspuns: “Camora, nu ştiu. Deac, probabil că da“. Căpitanul portughez a avut un statut mai bun sub comanda lui Mandorlini, el a fost titular de 16 ori, în condiţiile în care a mai şi suferit din cauza unor probleme medicale.

Şumudică a pierdut şi el din acelaşi motiv

Oricare ar fi ideile lui tactice şi oricât de puternică e autoritatea pe care i-o oferă numele de fost fotbalist mare, Mutu va trebui să gestioneze cu precauţie şi cu pricepere relaţia cu şefii vechi ai echipei. Dovada clară: tehnicienii care au ştiut să şi-i apropie pe Camora şi pe Deac au putut să se bazeze pe ei şi să obţină rezulate foarte bune. Înaintea lui Mandorlini, Şumudică a plătit şi el fiindcă nu izbutise să şi-i facă aliaţi pe liderii din vestiar.

Şumi a fost demis de la CFR deşi acumulase şapte victorii în şapte meciuri din campionat şi calificase echipa în grupele Conference League. Cum au devenit Camora şi Deac atât de importanţi, atât de influenţi? Nu numai vechimea le-a oferit acest statut, au contat enorm şi performanţele care i-au transformat în nişte legende ale clubului aflate în continuare în activitate. Ei doi au contribuit la toate rezultatele importante ale vişiniilor din ultimul deceniu. Au fost schimbaţi antrenori, jucători, ei doi au rămas în Gruia.

Şi vor continua să joace. care expirau în vara acestui an. Ar urma ca ei să mai joace şi în sezonul 2024-2025 deşi fiecare dintre ei are 37 de ani. Pentru Camora, lunile următoare mai conţin o miză importantă în afara luptei pe care o duce Clujul pentru câştigarea campionatului: portughezul speră să fie inclus în lotul României pentru Campionatul European din Germania.

Deac este deja un fost internaţional, Edi Iordănescu nu a mai apelat la serviciile sale, şi nici Ciprian nu a insistat că ar ţine să mai fie convocat. În declaraţiile publice, el a spus de fiecare dată că mai degrabă ar fi bine ca antrenorul să apeleze la jucătorii tineri pe care îi are la dispoziţie ca mijlocaşi ofensivi. Cazul lui Camora e diferit fiindcă Iordănescu nu are mulţi fundaşi stânga la dispoziţie. Omul de bază pentru postul acesta pare să fie acum Nicuşor Bancu, de la Universitatea Craiova. Primul meci în care CFR va fi sub comanda lui Mutu o să aibă loc luni, la Cluj, contra lui FC Voluntari, de la ora 20:00.

2 e numărul victoriilor pe care le obţinuse CFR cu Andrea Mandorlini pe bancă în ultimele zece partide

2 e locul pe care-l ocupă Clujul în clasament înaintea etapei din acest weekend. Vişiniii mai speră să devină campioni deşi au cu 11 puncte mai puţine decât are FCSB