Mutu a vorbit despre obiectivele sale la CFR Cluj. „Schimb sistemul! Nu trebuie să mi se ceară titlul, dar e o presiune în plus pentru că Neluțu mi-e și prieten”

„Briliantul” i-a luat locul lui Andrea Mandorlini, după ce fosta campioană a pierdut la Botoșani, scor 0-1. Mutu a vorbit despre , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu, despre obiectivele pe care le are la CFR Cluj: „Titlul e inclus în pachet”

Adrian Mutu promite revoluție la Cluj. „Briliantul” are ca obiectiv calificarea în grupele Europa League și vrea să atinga această performanță cu un nou sistem. În era Mandorlini, CFR juca cu trei fundași centrali.

„(n.r. – Neluțu Varga ți-a cerut titlul?) Nu, nu. Astea o să le discutăm acum când ne vedem. Nu trebuie să îmi ceară titlul pentru că nu are altă soluție CFR decât să se bată la titlu. Acum nu știu dacă o să-l și câștige, dar mi-aș dori. CFR o să se bată la titlu ca în fiecare an. Titlul e inclus în pachet.

În play-off se va juca campionatul, dar ideea e să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte din diferența asta de puncte care e între FCSB și CFR. Altfel va fi mult mai greu.

(n.r. – pe ce durată e contractul?) E de discutat. Am vorbit pe 2 ani și jumătate. Ăsta e proiectul pe care îl facem. Nu asta e important, nu durata pentru mine la echipele la care am fost. Important e să facem treabă. Pot fi 2 ani jumate, pot fi 5 sau un an. În funcție de rezultatele pe care le voi avea.

(n.r. – despre prietenia cu Varga) Nu amestecăm relația de prietenie cu cea profesională. Atâta timp cât am fost ales să fiu antrenorul CFR-ului mă responsabilizează și mă obligă să fac rezultate indiferent dacă patronul este sa nu prietenul meu.

Nu contează asta și orice s-ar întâmpla rămâne prieteni. O relație profesională pe care eu vreau să o respect și să o duc la cel mai înalt nivel prin rezultatele echipei. Ba din contră o simt mai mult (n.r. – presiunea) că îmi e și prieten.

(n.r. – vii cu staff-ul tău de la Baku?) Da, o să fie aproape tot staff-ul meu. În mare parte, așa va fi”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“TI-A CERUT NELUTU VARGA TITLUL?” | Cum a reactionat Adrian Mutu