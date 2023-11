Tatăl lui Ciprian Deac, dezvăluiri explozive din vestiarul lui CFR Cluj: „Mandorlini l-a umilit pe Cip în casa lui! E jenant!”

Deși e pe locul 2 în SuperLiga, CFR Cluj traversează o „perioadă neagră” din punctul de vedere al rezultatelor, iar din ce în ce mai tare. tehnicianul italian pare să fi pierdut vestiarul, iar situația în sânul echipei este una cu adevărat explozivă.

Vestiarul lui CFR Cluj stă pe un butoi cu pulbere, iar egalul de la Iași din prima etapă a returului sezonului regular a inflamat și mai mult spiritele. La emisiunea au fost prezentate în exclusivitate detalii din

Concret, în săptămâna premergătoare jocului cu Politehnica Iași, Ciprian Deac a fost folosit în permanență de Mandorlini în echipa titularilor, numai că, la ora jocului, surpriză: locul în formula de start i-a fost luat de grecul Panagiotis Tachtsidis, care venea după o accidentare și nu efectuase decât un singur antrenament.

Mai mult, Ciprian a fost scos la încălzire încă din minutul 11, după ce gazdele au deschis scorul, dar nu a fost introdus pe teren decât în minutul 85. Oricum, mai bine decât în partida din Cupă cu U Cluj, când s-a încălzit încă de la fluierul de start, dar nu a prins niciun minut.

Umilință totală pentru „veteranul” lui CFR Cluj, care se simte marginalizat de antrenorul italian. De partea sa se află și alți „grei” ai vestiarului, în frunte cu Mario Camora, căpitanul echipei, care nici ei nu par a agrea modul de lucru al lui Mandorlini.

După dezvăluirile făcute la FANATIK SUPERLIGA, am fost contactați de Ioan Deac, tatăl lui Ciprian Deac, care a dorit să ne spună și punctul lui de vedere în ceea ce privește situația fiului său la CFR Cluj. A confirmat tot ceea ce s-a spus în emisiune, ba, mai mult, a venit cu alte informații tari din culise, care arată că vestiarul ardelenilor pare a fi o bombă cu ceas, gata să explodeze oricând.

Într-un interviu incendiar acordat în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, Deac Senior îl acuză pe Andrea Mandorlini că a manifestat o lipsă de respect față de Ciprian, pe care l-a umilit în mod constant. Susține că tehnicianul îi favorizează pe jucătorii pe care i-a adus cu el în vară din Italia, marginalizându-i pe cei vechi din lot, și-i cere acestuia să aibă o discuție pe față cu Ciprian, în care să-i spună direct dacă mai are sau nu nevoie de serviciile sale.

Ioan Deac despre situația fiului său la CFR Cluj: „Lipsă de respect!”

Domnule Deac, spuneți-ne care e situația exactă cu Ciprian… Ce se întâmplă cu el. Care e situația lui acum la CFR?

– Deci exact, exact, nu vă poate spune decât domnul Mandorlini ce se întâmplă. Asta e deranjant, pentru că nu există comunicare. Înțelegeți? Deci, în afara lipsei de respect față de el și a umilinței la care e supus, nu există comunicare. Pentru că într-o țară normală, într-un stat normal, într-un club normal, antrenorul dacă supune un jucător la tratamentul la care l-a supus pe Ciprian trebuia să vină cu argumente… Să spună „nu îmi place cum te pregătești, nu intri în viziunea mea, nu ești în conceptul meu”.

Mai concret, ce fel de tratament? La ce vă referiți când spuneți „tratamentul la care îl supune Mandorlini pe Cip”?

– Concret… Sunt anumite jocuri în care el îl scoate de la începutul meciului la încălzire… În meciul cu U Cluj nu l-a băgat deloc, s-a încălzit tot meciul. La meciul de la Iași, ultimul, l-a scos la încălzire de la primirea primului gol și l-a băgat în minutul 82 (n.r. – în minutul 85). Deci asta înseamnă umilință. Să te scoată la încălzire și să nu te folosească.

În cursul săptămânii trecute, ca orice antrenor, își formează primul „11”. Într-un club normal, lotul se formează după randamentul jucătorilor din cursul săptămânii. Ciprian a fost în primii „11” și vineri, la ultima zi de antrenament, a schimbat… L-a băgat pe Tachtsidis. Care nu s-a antrenat toată săptămâna.

Am dorit să vă contactez ca să nu înțeleagă lumea că Ciprian e supărat pentru că nu e folosit titular. Ciprian e supărat pentru că ceea ce se întâmplă e lipsă de respect față de el. Deci, dacă nu mai ai nevoie de un jucător, îl anunți… Îi spui „măi, nu mai am nevoie de tine. Dacă îți convine statutul, bine… Dacă nu, decizia îți aparține”.

Mesajul lui Ciprian Deac pentru antrenorul Andrea Mandorlini

Ciprian a încercat să aibă o discuție cu domnul Mandorlini, să-i ceară explicații?

– Poate a apărut și în presă, după meciul cu U Cluj… A plecat de la stadion și i-a trimis un mesaj. Și i-a spus că-i pare rău că s-a ajuns aici, ca să fie umilit el și familia lui.

Cine i-a trimis? Ciprian antrenorului?

– Ciprian, da…

Și ce i-a spus în mesaj?

– Nu i-a răspuns nimeni. A spus numai că nu i se pare normal ca să fie umilit. Dacă nu-i convine ceva, trebuia să-i spună, să-l corecteze. „Uite ce nu-mi place… Nu-mi place cum te pregătești sau nu-mi place segmentul ăla…”. Dar eu nu cred că se pune problema, pentru că puteți contacta toți antrenorii cu care a lucrat Ciprian și dacă unul nu poate vorbi numai la superlativ, atunci îmi retrag afirmația.

Ciprian e un copil cu prea mult bun simț și corect pentru lumea în care trăim. El niciodată nu a avut pretenția să fie titular, să ia locul altui jucător care este peste el. Dacă asta vi se pare normal, să bagi un jucător care nu e apt din punct de vedere medical și nici fizic, cum s-a întâmplat la meciul de la Iași… S-a și văzut că grecul a jucat pe patru metri pătrați, deci nu a fost util echipei… Vă las să trageți concluziile.

Domnul Mandorlini i-a răspuns în vreun fel la mesajul ăla sau a avut vreo discuție cu Ciprian? Nu știu… de-a lungul timpului, în ultimele două săptămâni…

– Asta e deranjant, lipsa de comunicare… Deci nu a venit cu niciun argument să-i spună „băi, nu mă mai bazez pe tine, nu îmi place cum te pregătești” sau „nu-mi place comportamentul tău”. Nu a venit cu niciun argument, cu absolut nimic!

Păi și ce i-a transmis? Nu i-a transmis nimic? Pur și simplu l-a ignorat?

– Absolut nimic. Sigur că da…

Cum a gestionat conducerea lui CFR Cluj relația tensionată Mandorlini – Deac

Bun, dar Ciprian cu conducerea clubului a vorbit de situația asta? Conducerea clubului nu a mediat cumva?

– Am înțeles că domnul Balaj spunea că rolul lui de conducător e să medieze. Da, dar nu înțeleg cum să medieze… Pentru că domnul Balaj, din fișa postului și din afirmațiile și declarațiile pe care le face, trebuia să aibă o discuție cu Mandorlini, să îl întrebe „Mister, ce se întâmplă cu Deac? Mai ai nevoie de el? Nu mai ai nevoie de el? De ce nu ești mulțumit? Care-i treaba? Ce se întâmplă?”. Deci nici conducerea, nici conducerea tehnică nu i-a dat niciun răspuns.

Să înțelegem că nici conducerea clubului nu a intermediat o discuție? Să îi așeze la masă cu Cip?

– Nu știu dacă e posibil în momentul de față… Dar probabil că domnul Cristi Balaj a avut o discuție cu Ciprian și i-a spus să aibă răbdare, că vine după o accidentare și necesită timp. Dar integrarea unui jucător care vine după o accidentare nu se face așa, să-l scoți la încălzire 90 de minute și să nu îl folosești deloc. Sau să îl scoți la încălzire în minutul 10 și să îl bagi în minutul 82. Trebuia să o facă treptat. Îi dădea 15 minute, 20 de minute, o repriză…

Unde a intervenit „ruptura” dintre Mandorlini și Deac: „Și-a adus jucătorii lui din Italia, a schimbat și sistemul pentru ei”

Relația lui Ciprian cu domnul Mandorlini a fost așa rece de la bun început? Sigur, Ciprian a venit după accidentare, a avut nevoie de refacere… Dar în momentul în care domnul Mandorlini s-a întors la CFR, relațiile cum au fost? Au fost reci de la bun început sau au fost discuții normale și benefice la început?

– Au fost discuții normale, pentru că schimbarea a intervenit după ce a început domnul Mandorlini să aducă jucătorii lui din Italia. Înțelegeți?

Deci dumneavoastră susțineți că, de fapt, ruptura vine din faptul că domnul Mandorlini îi folosește pe jucătorii pe care i-a adus domnia sa.

– Asta se poate deduce simplu, pentru că a schimbat sistemul de joc, a făcut sistemul de joc pentru jucătorii pe care i-a adus dânsul. Și în momentul când forțezi jucătorii care nu sunt apți nici medical, nici fizic, îi forțezi meci de meci asta denotă ceva. Înțelegeți? Asta denotă ceva.

Și revin. În 2010, când Ciprian a plecat în Germania, la Schalke, Mandorlini era antrenorul CFR-ului. Redau declarația lui Mandorlini, atunci i s-a născut nepotul… Și a zis „cu un ochi râd și cu unul plâng. Sunt bucuros că mi s-a născut nepotul și supărat că pierd un un copil”. Deci îl considera pe Ciprian copilul lui.

Și atunci, totuși, de ce răceala asta? Doar de la faptul că a venit cu niște jucători ai dânsului din Italia?

– Eu zic că asta e esența. Deci e logic. Eu așa gândesc, că asta e logica faptului împlinit, la ce se întâmplă la ora actuală. Deci încă o dată, ceea ce am declarat îmi asum. Acestea sunt declarațiile mele, să nu cumva să apară că sunt spusele lui Ciprian. Eu cu Ciprian nu am discutat problema asta niciodată. Eu, din bun simț, nu l-am întrebat ce se întâmplă în vestiar, care-i treaba, că fiecare are bucătăria lui.

Ioan Deac, acuze grave la adresa lui Andrea Mandorlini: „L-a umilit pe Ciprian în casa lui!”

Am înțeles, sunt declarațiile dumneavoastră și vi le asumați dumneavoastră, în calitate de părinte al lui Ciprian…

– Deci asta am dedus… Și de aceea am încercat să vă contactez, ca să se lămurească problema asta, că la nivel național, în lumea sportului, lumea înțelege 90 la sută probabil că Ciprian e revoltat că nu joacă titular. Noi suntem conștienți că postul de titular se câștigă. Îl deranjează că nu joacă, pentru că fotbalul e viața lui. Și el datorează clubului CFR foarte mult, pentru că clubul CFR l-a format ca om și ca jucător. El tot ce a realizat, notorietate și situație materială, el datorează clubului. Înțelegeți?

Deci clubul CFR este familia lui, este casa lui. Și e jenant ca în casa ta să vină cineva să te umilească. Foarte simplu. Domnul Mandorlini putea să aibă o discuție cu el, să-i spună. Dacă nu i-a convenit faptul că nu se pregătește bine sau că se pregătește prea mult, că Petrescu i-a reproșat că prea mult se pregătește… Sau comportamentul sau nu știu ce. Trebuia să vină cu argumente, să-i spună și să poarte o discuție, că așa e normal. Sau dacă nu mai intră în viziunea lui, că fiecare antrenor are o concepție, are o viziune, trebuia să-i spună „Băi Ciprian, uită-te… Nu mai intri în calculele mele, nu mă mai bazez pe tine, alege-ți viitorul! Dacă vrei să rămâi și îți convine statutul ăsta, bine… Dacă nu, tu decizi…”.

Vestiarul lui CFR Cluj s-a rupt în două: „Și ceilalți jucători se revoltă că sunt marginalizați”

Ciprian cât mai are contract cu CFR-ul?

– Până în vară.

Și ia în calcul cumva o despărțire chiar și în această iarnă?

– Momentan nu putem discuta de treaba asta, nu știu ce se va întâmpla pe viitor.

Când spuneți asta, vă referiți la faptul că dacă va mai rămâne domnul Mandorlini sau nu la CFR?

– Și ăsta e un aspect… Dar dacă cineva va veni și va declara că au nevoie de sprijinul lui și-i poate ajuta în continuare, sunt ferm convins că va rămâne.

Noi avem informații că nu doar Ciprian este în relații foarte reci cu domnul Mandorlini, ci inclusiv alți jucători, în frunte cu Camora.

– Da! Și vă spun și de ce. Pentru că și ceilalți care sunt revoltați și supărați au văzut că sunt marginalizați. Deci se face preferențial… Unii sunt cu pedigree și ceilalți nu.

Deci informația adevărată… Inclusiv Camora și alți jucători sunt deranjați…

– Deranjați, pentru că se vede de la antrenament la antrenament. În fiecare zi se întâlnesc și se vede. Pregătirile, se vede comportamentul lui în formarea lotului, se vede că jucătorii pe care i-a adus el îi forțează și sunt tratați cu o altă monedă.

Din informațiile dumneavoastră, știți cumva dacă jucătorii au încercat să aibă vreo discuție cu conducerea, cu patronul, cu domnul Varga? Apropo de toată situația asta, pentru că pare că vestiarul CFR-ului este rupt în două în momentul de față… Dacă nu chiar în mai multe bucăți, nu doar două.

– Asta putem deduce, înțelegeți? Pentru că e grupul jucătorilor pe care i-a adus Mandorlini și pe care îi menajează sau îi protejează și ceilalți. Discuții nu știu dacă au fost, dar nu cred că au fost, pentru că după ultimele rezultate vă dați seama ce tensiune e în cadrul grupului. Probabil nu s-au putut purta discuțiile astea pentru că au fost concentrați pe rezultate.

Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar fi benefică o întoarcere a lui Dan Petrescu la CFR?

– Asta e exact cum m-ați fi întrebat dacă trăiesc o sută de ani.

Vă întreb doar prin prisma faptului că Dan Petrescu termină campionatul pe 3 decembrie în Coreea.

– Să se înțeleagă că nu aș prefera un antrenor care să vină ca să îl titularizeze din nou pe Ciprian. Îmi doresc ca să ajungă titular pe meritele și pe calitățile pe care le are.

