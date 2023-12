Adrian Porumboiu cere 2 etape de suspendare in cazul Florinel Coman: „Roșu direct! Ce aștepta, să-i dea și două palme?”

”Șmecheria” încercată de cei de la FCSB e evidentă, crede Porumboiu: Florinel Coman l-a înjurat pe arbitrul partidei, în speranța că va fi eliminat pentru cumul de galbene, tocmai ca să își ispășească pedeapsa în Cupa României și să fie pe teren cu CFR Cluj. Doar că, Adrian Porumboiu cere Comisiei de Disciplină ca Florinel Coman să stea în tribună două etape.

Adrian Porumboiu cere 2 etape de suspendare in cazul Florinel Coman

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu se alătură, așadar, acelor voci din fotbalul românesc pentru care șmecheria și trișatul nu au ce să caute în fotbalul profesionist. ” și sunt cât se poate de obiectiv.

Florinel e fotbalist foarte bun, cade în astfel de abateri puerile, îi scade din valoare. În primul rând, vinovat e el că a înjurat arbitrul, dar și arbitrul care nu înțeleg de ce nu i-a dat roșu direct. Ce mai așteaptă? Să-i dea și două palme? Practic e un gest total deplasat al lui Coman.

Primul galben cred că a fost pentru proteste, al doilea galben o caricatură care nu are ce căuta în fotbal, dacă vorbim de fair-play. Că te păzește să stai în etapa care nu prea te interesează, de Cupă, și să joci în meciul importat cu CFR. Metoda găsită nu e cea mai ortodoxă. S-au folosit de o chichiță, de o șmecherie, jenant”, a declarat Adrian Porumboiu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Fotbalul ar trebui să fie despre fair-play, crede Adrian Porumboiu, însă cei de la FCSB au driblat orice regulă, lucru considerat anormal de multă lume. ”Dacă vorbim în momentul în care ne aflăm și ar trebui să ne debarasăm de șmecheriile ăstea, Comisia își va spune cuvântul. Obligatoriu două etape, n-ai cum altfel. Imaginile erau foarte clare, cum înjură arbitrul. Nu înțeleg ce fel de arbitru ești, să te lași înjurat. Eu am dat afară un jucător, pe Radu Niculescu, pentru că după un galben s-a închinat.

I-am dat al doilea galben, roșu. Dacă te respecți. Dacă te înjură în față, se vede pe imagini la televizor. Contează aceste imagini, Comisia poate să ia decizii. Eu vorbesc strict regulamentar, regulamentul are niște noțiuni foarte clare de fair play”, a transmis Adrian Porumboiu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ar trebui Florinel Coman suspendat 2 etape?

”Deci, Coman trebuie să ia două etape, scurt, subiect închis. Dar, dacă nu-i bază în regulament?”, a replicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ” E o încercare de trișat. Nu se impunea al doilea, de ce să ceri al doilea cartonaș galben, pentru ce. Măcar de o făceau deștept, se agitau toți pe bancă. A fost vizibilă treaba, șmecheria a fost vizibilă”, a răspuns, ferm, Adrian Porumboiu.

Florinel Coman și-a comentat gestul, imediat după partidă: ”Orice fotbalist vrea să joace fiecare meci, nu m-am gândit niciodată. Asta e, trebuie să câștigăm în Cupă neapărat, pentru că e obiectivul nostru. Nu (n.r.- dacă a luat intenționat al doilea cartonaș galben), am fost nervos pentru că nu mi-a ieșit nimic, nu am reușit să marchez, să trag echipa după mine”.

