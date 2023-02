Adrian Șut visează la națională după evoluțiile bune de la FCSB: „Este o dorință, normal”. Ce spune de meciul cu Universitatea Craiova

FCSB e obligată dacă vrea să se apropie de primele două locuri, în timp ce oltenii au nevoie de trei puncte dacă vor să rămână în lupta la titlu. Adrian Șut a prefațat acest duel extrem de așteptat.

Adrian Șut, avertisment pentru U Craiova: „Am pregătit foarte bine săptămâna asta, avem încredere că o să câștigăm”

Adrian Șut a vorbit și are un mesaj pentru suporterii FCSB: „O partidă dificilă, cu o echipă foarte bună. Noi am pregătit foarte bine săptămâna asta, avem încredere că o să câștigăm și ne vom face suporterii fericiți. O să dăm totul ca să îi facem mândri și avem nevoie de ei. Suntem într-o perioadă foarte bună și cred că am pierdut nemeritat cu Farul”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, admite că este un meci de 1X2: „Acum e o încărcătură mai mare pentru că sunt lângă noi în clasament și noi încercăm să ne apropiem de primele două locuri. E un meci în care poți să pierzi ușor și să câștigi ușor. Eu cred că o să fie meciul nostru”.

, e unul dintre cei mai în formă jucători ai FCSB: „Orice jucător se gândește la echipa națională. Mă bucur că trec printr-o perioadă bună, încerc să ajut echipa, eu doar pentru asta încerc să dau totul și ar fi o mândrie dacă ar fi să fiu convocat. Dar nu depinde de mine. Dacă o să se apeleze la mine, o să răspund prezent și este o dorință, normal”.

ADVERTISEMENT

Până acum, Șut a fost convocat doar la naționala U21, însă nu a jucat niciun meci: „Cred că este visul oricărui jucător român sau oricărui jucător de fotbal. Cred că toată lumea își propune. Eu o să îmi fac treaba bine pe teren și atunci o să vedem. Momentan sunt la FCSB și nu mă gândesc la transferuri și dau totul să câștigăm campionatul”.

Cum a reușit Adrian Șut să revină după accidentare: „Munca și atenția la ce-mi cere Pinti să fac”

Adrian Șut a lipsit mai multe luni de pe teren din cauza unei accidentări, însă a revenit în forță: „Cred că munca. Doar munca și atenția la ce-mi cere Pinti să fac și antrenorii. Eu am primit sfaturi când au fost și alți antrenori, dar el a fost tot timpul alături de noi. Acuma așa a fost să fie. Am revenit după accidentare și cred că mă ajută și jocul echipei, pentru că trecem printr-o perioadă bună. Am încercat să fiu la fel de profesionist, chiar dacă am avut accidentări”.

ADVERTISEMENT

Șut a vorbit și despre absența lui Darius Olaru: „Cred că oricine o să intre o să-și facă treaba la fel de bine. Este căpitanul nostru, un jucător foarte important pentru noi. Nu știu dacă o să-i simțim lipsa, pentru că oricine poate să joace pe postul lui și să facă treaba la fel de bine”.

De ce a ratat FCSB titlul în ultimele sezoane: „Am început tot timpul campionatul destul de prost”

Adrian Șut știe de ce FCSB a ratat titlul în ultimii ani, însă crede că se poate pune stop seriei negre: „Am început tot timpul campionatul destul de prost și cred că aici am avut o problemă, altfel am fi fost tot timpul pe primul loc. Asta e. Noi încercăm să ne redresăm pe parcurs și să ajungem la final pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Dacă noi ne facem jocul nostru, dominăm orice echipă din campionat. Eu cred că suntem cea mai în formă echipă, avem cel mai bun fotbal. Sunt partide multe și dificile până la final. Suntem o familie și nu avem bisericuțe cum e la alte echipe”.

ADVERTISEMENT

Jucătorul de 23 de ani e convins că echipa lui Dan Petrescu poate ieși repede din pasa proastă: „CFR-ul este o echipă cu experiență care poate să iasă foarte ușor din perioada asta dificilă. Pe noi ne interesează doar ceea ce facem noi. Este un sentiment pe care nu ți-l poți imagina să câștigi titlul. Sperăm să oprim seria asta de 8 ani și să fie momentul nostru”.