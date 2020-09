Adriana Antoni a trecut prin clipe de coșmar! Cântăreața, înțepată de mai multe ori de viespi – Video

Adriana Antoni a trecut prin momente de coșmar în Statele Unite ale Americii, de unde s-a întors în urmă cu aproximativ o lună.

Adriana Antoni, înțepată de viespi

Cântăreața de muzică de petrecere a fost ținta viespilor, iar durerile pe care le-a avut în urma înțepăturilor insectelor au fost unele crunte, după cum chiar ea a povestit.

Adriana a mărturisit la Teo Show cum a fost atacată de insecte și culmea este că totul a pornit de la o faptă bună pe care a vrut să o facă.

Vedeta a mărturisit că, pasionată fiind de grădinărit, a văzut la un moment dat un brăduleț care era destul de uscat și a vrut să îl înlocuiască cu altul.

Când l-a scos din rădăcină a dat peste un cuib, un stup de viespi, care au pișcat-o pe picioare după ce a scuturat bradul de pământ.

„Simțeam picioarele în foc”

„Tot am încercat să învii brăduțul, n-am reușit. Am găsit aceeași specie de brazi și am început să scot brădulețul uscat deja ca să-l plantez pe cel nou.

Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. Simțeam picioarele în foc, simțeam foc și pe mâini. Am dat peste un stup. Stupul era dedesubt, sub rădăcina bradului. Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Vorbind cu oamenii, am înțeles că se întâmplă foarte des”, a declarat Adriana Antoni la Kanal D.

„Când mi-am dat seama că sunt viespi, am fugit în interior. Nu ai cum să te lupți. Pe picioare au început să mă înțepe și pe mâini, în rest eram îmbrăcată. Aveam sandale, acesta a fost norocul meu”, a mai spus vedeta.

„Am avut noroc că nu sunt alergică la veninul de viespi. Ferească Dumnezeu, poate să fie o problemă. Mi-am dat seama că înțepăturile au fost dureroase. Nu s-au umflat nici picioarele, dar mă usturau rău, mai ales în primele momente. Aveam impresia că a căzut ulei încins pe picioarele mele. Am pus pe picioare oțet de mere”, a mai spus Antoni.

