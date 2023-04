Adriana Bahmuțeanu, nervoasă după nunta din Ucraina. A izbucnit, în direct, la Pro TV: „Să-și vadă de treaba lor”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au fost invitați în emisiunea La Măruță pentru a discuta despre nunta care a avut loc recent, în secret, în Ucraina. Dar vedeta a trecut repede de la discuția calmă la nervi, supărată pe cei care îi pun prea multe întrebări.

Adriana Bahmuțeanu, derapaj la Pro TV, după nunta din Ucraina

. Ceremonia a avut loc în Ucraina, la Cernăuți, pe 23 aprilie, chiar de ziua bărbatului, iar cei doi au ținut totul ascuns chiar și de prieteni și familie.

„Nu a fost nimeni. Nu am vrut să luăm copii. Bine, ăla mare al meu, ar fi vrut să meargă. Îți dai seama că are aproape 16 ani. Îl mânca pielea să meargă și el. Mi-a tot dat mesaje, nu aveam semnal.

Nici mamele n-au știut. Făceau infarct dacă le spuneam. Nu le-am spus nimic. Nici la neamurile de pe acolo nu le-am spus. Am fost la o mătușă, am dormit la ea. Noi am vrut să intrăm în biserică, să nu trăim în păcat!

A fost un drum cu peripeții. La dus a intrat George de trei ori în Ucraina, s-a întors. Nu ne lăsau să intrăm din cauza unor acte. Prostii din astea. Dar până la urmă am reușit”, a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Trebuie să ai stomac când treci granița în Ucraina. N-am văzut pe nimeni să zâmbească când am trecut acolo. Toți când spun de Ucraina te gândești de tancuri și bombe. De unde? Nu e nimic acolo”, a completat George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu, foc și pară pe „curioși”: ”Noi suntem foarte bine”

Dar de la a-și exprima fericirea, Adriana Bahmuțeanu a trecut în doar câteva secunde la revoltă. Deranjată că s-a zvonit că și-a anulat nunta, s-a luat de toți cei care „nu pot să doarmă de grija lor”. Vedeta nu a mai ținut cont de faptul că este în direct.

„Nu anulăm nicio nuntă, ca să înțeleagă toată lumea. A fost inclusiv discuția asta. Înainte cu 2-3 săptămâni ca noi să plecăm în Cernăuți, am fost la un eveniment monden. Și ne-a întrebat o jurnalistă ce facem cu nunta. Noi știam unde plecăm, dar nu am vrut să spunem.

Și a scris că am anulat totul. Din burtă a băgat. Vreau să-i liniștesc pe cei care nu mai pot să doarmă de grija noastră. Nu am anulat nimic, o să facem și petrecerea de nuntă. Noi suntem oameni deschiși.

Dar acum ce era să-i spun acelei fete? ‘În trei săptămâni urmează să trag o bă$%^%, vino să mă fotografiezi atunci pe moment’. Noi suntem foarte bine, ne înțelegem bine! A fost o chestie răutăcioasă”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

În plus, telespectatorii Pro TV, care trimiteau mesaje în timp real și aveau diverse curiozități au enervat-o și mai tare, mai ales că a apărut dilema căsătoriei civile. Mai exact, Biserica interzice oficializarea unei cununii dacă mirii nu au trecut pe la Starea Civilă înainte.

„Să ne lase în pace”

Până acum se cunoștea doar faptul că, . „Mai urmează căsătoria civilă, practic. De nouă luni v-ați căsătorit civil?”, a întrebat-o Cătălin Măruță, curios dacă tot atunci s-au cununat și cu acte- așa cum se spune.

„Mai urmează petrecerea de nuntă. Lăsați-ne că știm noi cum le aranjăm. Știm cum le facem. Toate sunt în parametri și sunt ok. Trebuie să mai stabilim niște detalii”, a răspuns, vizibil iritată, Adriana Bahmuțeanu.

Prezentatorul de la Pro TV a observat atitudinea invitatei sale și a întrebat-o ce se petrece, dar Adriana Bahmuțeanu a motivat doar că este obosită după vizita în Ucraina. „Noi suntem cam obosiți. Ne resimțim după această excursie. Să ne lase în pace, să-și vadă fiecare de treaba lui. Dar știi cine comentează și cine cârâie? Ăia care n-au viața lor personală. Că dacă ar avea o viață atât de plină”, zice Bahmu.

Dar revenind la subiectul căsătoriei religioase, atât Măruță, cât și publicul, voiau să știe dacă aceasta a putut fi posibilă fără certificatul oferit de Primărie. În aceste condiții, vedeta a dat de înțeles că nu.

„Este totul rezolvat. Nu se poate, sunt niște cutume bisericești. Niște reguli care se respectă foarte strict. Dar v-am arătat destul din viața noastră. La un moment dat, devin obositoare toate chestiile astea”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu.

În plus, altă dată dornică să vorbească despre venirea pe lume a unui copil, acum nu a fost deloc încântată: „Ce-i mai interesează pe oameni, să vă spun la ce oră am mâncat azi? Nici asta nu vă spun. E o întrebare imbecilă. Ar trebui să mă pun locul lui Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Nu vă putem răspunde la toate”, a răspuns Adriana Bahmuțeanu.