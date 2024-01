Aeroportul din România în care nu calcă aproape nimeni. A avut doar 300 de pasageri într-un an

Un aeroport din România se confruntă cu o situație neobișnuită pentru un astfel de loc. Mai mereu este aproape pustiu, doar personalul fiind singurul prezent în mod permanent, căci pasagerii au devenit o raritate. Într-un singur an, doar 300 de călători au fost văzuți trecându-i ”pragul”.

Ce aeroport din România se confruntă cu lipsa pasagerilor

, aflate în 15 dintre cele mai mari orașe din țară. În general, astfel de locuri sunt pline ochi de oameni, dar există și excepții. Se întâmplă într-o zonă turistică din țară, situată aproape de Ucraina.

Aeroportul Delta Dunării Tulcea pare a fi pe cale de dispariție, deoarece statisticile realizate de Asociația Aeroporturilor din România arată că în 2023 doar 300 de pasageri s-au urcat în avioanele de aici. Și în 2022 instituția a avut parte de o situație similară, numărul pasagerilor fiind de 370.

Având în vedere problema companiei, apare întrebarea de ce nu s-a reușit, în ultimii 30 de ani, să se atragă zboruri regulate? Asta în condițiile în care s-au oferit bani pentru investiții în modernizarea infrastructurii, a pistei și a terminalului.

Ce spune conducerea aeroportului despre lipsa pasagerilor

Directorul general al aeroportului din Tulcea are explicații cu privire la tema de față. El spune că se lucrează la un proiect de renovare, demarat în 2021, și că anul acesta, în luna aprilie, va fi finalizat. Pentru implementare, s-au alocat 190 de milioane de lei.

Cei 190 de milioane de lei sunt bani din fonduri europene. Totodată, directorul general al aeroportului din Tulcea a mai transmis și că discută despre introducerea unor

”Acum aeroportul nu mai are nicio problemă privind conformitatea cu normele europene. Am investit în extinderea terminalului actual, am ajuns la o capacitate de 200 de pasageri pe oră şi vom face recepţia lucrărilor în aprilie.

Avem discuţii cu Wizz Air, HiSky, Ryanair pentru a avea curse internaţionale regulate de la Tulcea. Sperăm ca din vară să avem astfel de curse”, a detaliat Vâlcu Stoian, potrivit

Aeroportul Internațional din Tulcea este poarta de intrare în Delta Dunării. În regiunea Dobrogei, este al doilea aeroport ca importanță, după ”Mihail Kogălniceanu” din Constanța. A fost deschis pentru prima oară în anul 1952.