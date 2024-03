Afacerea care putea să-l falimenteze definitiv pe Mitică Dragomir. „S-a întâmplat în 2008, când a venit criza”

Mitică Dragomir a mărturisit că în 2008 a fost aproape să piardă toată averea pe care o strânsese. , iar în perioada crizei economice a investit într-o afacere care s-a dovedit să fie una pierzătoare.

Afacerea care putea să-l falimenteze definitiv pe Mitică Dragomir

În 2008, Mitică Dragomir a împrumutat 8.500.000 de euro de la bancă, sumă pentru care a trebuit să garanteze cu toată averea sa de atunci, aproximativ 30.000.000 de euro.

care nu a mers din cauza crizei economice. Astfel, a fost aproape de a pierde banii împrumutați, dar și tot ce agonisise până atunci.

Mitică Dragomir a mărturisit, însă, că a renunțat la afacerea respectivă și a vândut-o. Ulterior, omul de afaceri a pierdut 4.000.000 de euro și a început să investească în imobiliare, activitatea principală și din ziua de astăzi care îi aduce profituri financiare foarte mari.

“S-a întâmplat în 2008, când a venit criza”

“Dacă riști poți să faci avere multă, dar mulți s-au nenorocit. Exemplul meu. În 2008 când a venit criza puteam să pierd cam tot ce aveam. Eu am băgat 8.500.000 într-o afacere. Aveam hotelul în spate și am făcut împrumut.

Mi-a luat de 30 de milioane banca atunci. Mi-a luat tot ca să îmi dea banii ăia. A venit criza și pierdeam cam 60.000 – 70.000 de euro pe lună. Asta un an de zile. Trebuia să plătesc salariații.

Dacă nu vindeam îmi lua banca tot. Nu mai aveam bani să plătesc la bancă. Banca a zis că dacă nu le dau toți banii în 60 de zile mă execută.

Erau niște paragrafe scrise mai mic. Am rămas tâmpit. I-am zis și fiului meu să citească printre rânduri. Eu le-am zis că nu de unde să le dau bani atunci.

Am avut noroc că aveam ouă puse în mai multe coșuri. Așa că am vândut în pierdere. Aproape 4.000.000 de euro am pierdut atunci și am băgat banii în imobiliare, ce mai avem”, a povestit Mitică Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

