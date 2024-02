Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr întors din Italia. Din ce face bani: “Au venit mulți străini la noi”

Mai exact, tânărul de 25 de ani a luat-o pe urmele tatălui și și-a deschis un food truck cu pizza și sandwichuri făcute ca în Italia. Îl cheamă Michelle Tollin și s-a stabilit în România în urmă cu patru ani. A ajuns la Iași prima dată la 14 ani, însă nu se gândea vreodată că va trăi aici.

Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr întors din Italia în România

Are tată italian, iar mama lui e româncă, astfel că a lucrat o perioadă în Italia pentru afacerea familiei. De altfel, părinții săi au venit acum în România unde au deschis un restaurant. Tânărul a terminat liceul în Iași, după care și-a continuat studiile în Italia, acolo unde a învățat să fie un mare afacerist.

Conform , tânărul a studiat la Milano, la Roma dar și la Oxford. S-a întors cu mare drag în Iași, simțind că acest oraș are potențial de dezvoltare, astfel că o afacere gândită bine va fi un succes garantat. De altfel, italianul crede că România are un potențial uriaș pentru turism, care ar trebui exploatat.

”În acel moment, când am terminat liceul și am decis să fac facultatea, domeniul HoReCa nu era foarte dezvoltat și, pentru că voiam să învăț despre afaceri, cum faci o afacere, cum o dezvolți, am plecat în Italia.

. În acea perioadă, când eram la finalul studiilor, venise pandemia, iar atunci am decis să mă întorc în Iași. M-am acomodat foarte bine și pot să spun că pentru mine Iașul e acasă”, explică tânărul, pentru sursa citată.

Michelle este fericit că și-a creat propriul brand în Iași

În încheiere, Michelle anunță că e extrem de mulțumit de afacerea sa și e convins că a reușit să creeze deja un brand care va fi recunoscut de toată lumea din Iași. Ca și un sfat dat românilor care vor să facă afaceri, promovarea pe Tik Tok este esențială.

Îmi este foarte bine aici, de aceea am rămas. România este o țară frumoasă, care începe să fie vizitată de străini. Eu am fost la Cheile Bicazului, pe Transfăgărășan, am prieteni, rude din Italia care vin aici în vizită, dar și din alte țări.

Turneul de Tenis, au venit mulți străini la noi la restaurant. Acum există internetul și mulți vloggeri promovează Iașul. Este un vlogger italian care știe mai multe despre Iași decât știu eu.

Eu am făcut un curs de marketing online și am învățat să postez filmulețe pe TikTok pentru că, acum, rețelele sociale sunt o metodă de promovare”, a povestit Michelle Tollin.