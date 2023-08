Afacerea imobiliară a șefului din BNR. Cu ce sumă a vândut un apartament de 55 metri pătrați din Capitală

Eugen Nicolăescu, fost vice-președinte al PNL și ministru al Sănătății, este din anul 2017 vice-guvernator al Băncii Naționale a României și membru în Consiliul de Administrație al instituției. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta a încasat în anul trecut un salariu de 905.000 lei, la care se adaugă o pensie specială de fost parlamentar de 160.000 lei.

Afacerea imobiliară a șefului din BNR

Potrivit aceleiași declarații de avere, vice-guvernatorul BNR a vândut la finalul anului trecut, în luna decembrie, unul din apartamentele pe care le deținea pentru suma de 210.000 euro. Suma, de peste un milion de lei, este mare în contextul în care este vorba despre un apartament de doar 55 de metri pătrați (54,8 mp suprafață utilă și 1,92 mp boxă). Apartamentul venea însoțit și de un loc de parcare, de 23 mp, teren care a fost vândut cel mai probabil odată cu apartamentul.

Apartamentul în cauză fusese achiziționat cu doar doi ani înainte, în 2020. În declarația de avere din 2019, fostul lider liberal menționa că deține doar un apartament de 50,1 mp, moștenit în anul 2017. Acest apartament este închiriat de Nicolăescu pentru suma de 20.000 lei pe an. Pe lângă acești bani, vice-guvernatorul BNR mai încasa în acel an un salariu de 710.000 lei, plus alți 60.000 de la Universitatea Dimitrie Cantemir. În acel an, acesta avea 200.000 lei în conturile de depozite și alți 150.000 lei în conturile curente.

În anul 2020, când achiziționează apartamentul, venitul de la BNR ajunge la 788.000 lei, iar în conturile personale are circa 450.000 lei. Dispar însă și două împrumuturi acordate în nume personal, unul de 27.000 euro și un altul de 29.000 lei. În declarația de avere din 2021, Eugen Nicolăescu menționează salariul de la BNR , de peste un milion de lei, și peste 350.000 lei în conturile de economii ale sale și ale soției. În plus, acesta menționează și un credit, în valoare de 392.000 lei, contractat în anul august 2020, scadent în septembrie 2024.

În același an, acesta a mai achiziționat însă un apartament de 109 metri pătrați în Capitală, cu un spațiu de 18mp, cotă comună aferentă acestui apartament. În declarația de avere, economiile familiei scad puțin, la circa 250.000 lei. La fel se întâmplă și cu veniturile de la BNR, care ajung la 850.000 lei, însă diferența este completată de pensia specială, care urcă acum la 143.000 lei, la care se adaugă indemnizația de limită de vârstă de la Camera Deputaților, de peste 60.000 lei.

În declarația de avere din acest an, când menționează vânzarea apartamentului, veniturile de la BNR ajung la 905.000 lei, pensia specială a crescut la 161.000 lei, iar din credit contractat în august 2020, mai are de plătit doar 131.000 lei. În conturile de economii, soții Nicolăescu au circa 330.000 lei, iar cei 200.000 de euro din vânzarea apartamentului au fost investiți în titluri de stat.

În concluzie, în afară de creditul de aproape 400.000 lei contractat în august 2020 nu apar mari variații în declarațiile de avere ale fostului ministru. Pe de altă parte, salariul acestuia de la BNR, plus veniturile adiacente indică un venit anual de circa 800.000 – 900.000 lei, bani care nici nu apar în conturile de economii ale familiei. Suma este importantă, în condițiile în care în 2018, de la BNR nu încasa decât 400.000 lei. Deci, acest venit anual ar putea explica sursa fondurilor pentru achiziționarea celor două apartamente, cel de 55 mp și cel de 109 mp, plus creditul de 392.000 lei.

Zonele din București unde apartamentele costă 4000 euro/ mp

Afacerea imobiliară pare să fie astfel una de succes pentru vice-guvernatorul BNR, în condițiile în care a vândut apartamentul de 55 mp pentru suma de 210.000 euro, adică la un preț de 3.800 de euro pe metru pătrat.

Pe site-urile de imobiliare din Capitală, apartamentele care se vând acum la aceste prețuri sunt în zona ultra-exclusiviste, în complexele rezidențiale de lux din nordul orașului. Spre exemplu, în zona Floreasca, un apartament cu două camere, cu o suprafață de 61,8 mp, se vinde cu 215.000 euro. La fel, în zona Aviatorilor, un apartament de 61 mp, cu două camere, în complexul rezidențial „super-luxos” Versace home living, se poate rezerva la prețul de 220.000 euro, plus TVA. Blocul ar urma să fie gata abia în doi ani însă.

Cu o suprafață mai apropiată de cazul nostru, un apartament de 51 mp, cu două camere, în apropiere de Parcul Herăstrău este scos la vânzare pentru suma de 189.000 euro, plus TVA.

Cam același este prețul cu care se vând apartamentele cu o suprafață similară și în zona Unirii. Toate acestea se află în blocuri noi construite și sunt dotate cu amenajări de lux. Chiar în zona Unirii, în apropiere de Horoscop, un apartament de 60 mp se vinde cu prețul de 210.000 euro. În descriere, agenția imobiliară menționează că apartamentul este într-un bloc cu trei etaje, cu doar 15 apartamente, finalizat în anul 2023. Cele mai multe oferte cu astfel de prețuri din zonă se află în apropiere de Parcul Carol, în spatele dealului Mitropoliei, aici cu 210.000 euro putând fi achiziționat un apartament de 65 mp, tot într-un bloc nou construit.

În final, rămâne de notat decizia viceguvernatorului BNR să vândă această proprietate, într-o perioadă în care Guvernul lansa în discuție majorarea , fiind invocat chiar pragul de 200.000 de euro, pentru a reinvesti acești bani în titluri de stat. Titlurile de stat ofereau anul trecut o dobândă de circa 8% pe an, la jumătate din rata inflației, însă peste dobânzile practicate de băncile comerciale. Guvernatorul BNR, în titlurile de stat nu mai puțin de 1,6 milioane lei.