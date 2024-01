„Ai luat roșu intenționat în Rapid – Dinamo 1-4?” Bolohan a dat răspunsul așteptat din 1999

Mugur Bolohan a vorbit, la ”Suflet de Rapidist”, despre eliminarea din duelul cu Dinamo, când juca la Rapid. A fost un meci teribil pentru echipa din Giulești atunci. Acum, Bolohan povestește ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 25 de ani.

Mugur Bolohan, amintiri de la duelul cu Dinamo

. În acel meci, Mugur Bolohan era eliminat. După ce acesta s-a transferat la rivala Dinamo, a fost acuzat că a luat acel cartonaș roșu intenționat. El a explicat, la ”Suflet de Rapidist”, ce s-a întâmplat în meciul de acum 25 de ani.

”Dacă era invers, mă deranja. Dacă jucam la Dinamo, după veneam la Rapid și poate făceam ceva… eu am luat roșu cu Dinamo că m-am dus să îl mănânc pe unul, nu pentru că am vrut să fac nu știu ce.

A fost un meci prost, am luat bătaie cu 4-1 în Giulești, am greșit la primele două goluri, a fost o rușine pentru noi. Am avut ceva de suferit, am fost scos vreo două meciuri din echipă. Ne-am revenit ușor-ușor.

La retur am jucat foarte bine, am fost titular, am dat centrarea pentru Pancu la gol și s-a șters. Cine spune că am făcut ceva intenționat nu își dă seama că nu are cum să fie așa.

Nu mai e cum erau echipele în anii 7-80-90, când juca unul la o echipă toată viața, ăla era catalogat clar stelist, dinamovist. Eu m-am simțit rău și vinovat când am plecat de la Rapid la Dinamo pentru că eu simțeam să fiu la Rapid, dar am mers să fiu profesionist, pentru mine și pentru familia mea”, a spus Mugur Bolohan, la ”Suflet de Rapidist”.

Mugur Bolohan și povestea transferului de la Rapid la Dinamo

Reacția lui a venit după ce anterior povestise cum a fost forțat, în 2000, să plece de la Rapid la rivala din capitală, Dinamo. El a povestit la ”Suflet de Rapidist” cum a fost forțat să plece în Ștefan cel Mare, fără să fie asta dorința lui.

”Eu am fost împins să plec din Giulești. După cinci ani, după trofee, după ultimii trei ani lucrați cu Mircea Lucescu nu cred că aveam eu chef să plec.

Au început tratativele între conduceri, eu nu știam. Borcea m-a văzut la un turneu al echipei naționale din Cipru. Mi-a zis că sunt câine, să vin la ei, am zâmbit, nu am zis nimic. Au vorbit, Mircea Lucescu plecase de la echipă, nu era încă un antrenor desemnat.

George Copos, după trei ani de liniște cu nea Mircea, s-a trezit că trebuie să ia decizii. Au avut proasta inspirație să îl aducă pe nea Puiu Iordănescu antrenor.

Dar nu a apucat să facă prea multe pentru că pe mine m-au înștiințat că s-au înțeles pentru Dinamo, luăm un jucător și tu trebuie să pleci acolo.

M-a sunat Giovanni Becali, impresarul meu, mi-a zis că a încercat, că am avut vreo două tentative să plec de la Rapid, dar că nu s-a legat pentru că e greu de legat cu Copos. Am avut o ofertă din Italia, de la Perugia, mi-a zis că am avut ceva foarte bun dar nu s-a ajuns la un acord, atât știu.

Nu eram înnebunit să plec, era bine, nu neapărat financiar, dar era Rapid. Lucram cu cel mai bun antrenor român. Mi-a zis Giovanni să vin la Dinamo, mi-a garantat că îmi face salariul mai mare, mi-a zis că dacă vine vreo ofertă vorbește el să mă lase să plec. I-am zis că nu cred că e ok să plec de la Rapid la Dinamo, mai bine plec afară.

Ei aveau combinațiile lor atunci. Eram în cantonament, mi-au zis să îmi iau totul din cantonament. Le-am zis că mă duc în cantonament. M-am cazat la Dinamo, m-a luat Cornel Dinu, era antrenor, i-am zis că eu nu am vorbit cu nimeni. Lui i-au zis că s-a aranjat. Mi-a zis să merg să vorbesc cu ei și dacă sunt probleme să vin la el. M-am simțit că și el mă dorea.

M-am dus la directorul sportiv, mi-a zis că îți dăm aia, aia, eu încercam să trag de timp. Simțeam că ceva nu e în regulă, mi-am luat bagajele, m-am întors în cantonamentul Rapidului. Când m-au văzut ăia, să leșine.

Simțeam că sunt al nimănui, singurul care vorbea cu mine era Giovanni Becali, Rapid mă împingea, Dinamo mă trăgea. Giovanni m-a sunat și mi-a zis că îmi trimite contractul cu tot ce am cerut. Acum, ce să fac, am cerut, am cerut”, a spus Mugur Bolohan la ”Suflet de Rapidist”.

Ce s-a întâmplat la duelul Rapid - Dinamo 1-4