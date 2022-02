Cornel Dinu și prosopul de la Rapid-Dinamo 1-4 din 1998. Între pașaportul de serviciu al lui George Copos și întoarcerea lui Mircea Lucescu din Ucraina. Exclusiv

Era 25 octombrie 1998 când , antrenat de Cornel Dinu, venea în Giulești să joace etapa 11 din prima ligă cu antrenat de . Meciul n-a avut istoric, 4-1 pentru „câinii roșii”, iar după fluierul final „Procuroru’” flutura spre tribuna oficială un prosop, simbolul renunțări antrenorului la boxerul său în caz de inferioritate evidentă.

S-a speculat mult atunci pentru cine a fost gestul lui Cornel Dinu. Era știută relația rece, ca să nu spunem mai mult, cu fostul său coechipier de club și națională Mircea Lucescu. „Mister” spune, însă, că nu lui „Il Luce” îi arătase prosopul.

Cornel Dinu și prosopul de la Rapid-Dinamo 1-4 din 1998. Între pașaportul de serviciu al lui George Copos și întoarcerea lui Mircea Lucescu din Ucraina

l-a contactat pe Cornel Dinu și acesta a povestit cum au stat lucrurile în octombrie 1998 și a dezvăluit, în exclusivitate, aspecte neștiute din relația sa cu George Copos.

Mister, sunt mai bine de 14 ani de la acel atât de discutat 4-1 pentru Dinamo, antrenat de Cornel Dinu și Rapid, antrenat de Mircea Lucescu, în Giulești…

– Poate că din tribune, sau pentru cine a văzut doar scorul final, a părut că a avut un meci ușor, dar trebuie să știe că n-a fost chiar așa. Ne-a avantajat faptul că, prin niște scheme pregătite prin repetare continuă la antrenamente, am reușit să conducem foarte repede prin două goluri marcate de stoperi, Florin Bătrânu, în minutul 6 și Liviu Ciobotariu în minutul 9.

Sub protecția acestui 2-0 încă din minutul 10, am putut să ne impunem jocul și să desăvârșim victoria prin alte două goluri, după ce Rapid a înscris prin Marius Șumudică și a sperat să poată schimba soarta jocului, am făcut repede 3-1, în minutul 70, prin Daniel Iftodi și am închis meciul prin Jerry Gane în minutul 90.

Cornel Dinu: „Nu a fost un afront la adresa lui Mircea Lucescu sau a Rapidului, a fost o atenționare pentru George Copos”

După care a urmat celebra scenă a prosopului pe care l-ați fluturat tribunei oficiale din Giulești…

– Lumea a interpretat complet greșit gestul meu. Avusesem niște opinii divergente cu Mircea Lucescu… de a cărui întoarcere acasă, în siguranță, mă bucur foarte mult, l-a păzit Domnul de nebunia unui scelerat în Ucraina, bine că ajuns sănătos la adăpost… deocamdată adăpost că nu mai putem fi siguri în fața unui psihopat cum a ajuns Putin…

Revin la meciul acela cu Rapid… avusesem, cum spuneam, o serie de păreri divergente cu Mircea în timp, în special după Campionatul Mondial din 1990, din Italia, dar amiciția și anii în care am jucat împreună erau mult mai puternici, deci jocul în sine n-a însemnat pentru mine decât interesul pentru victoria lui Dinamo și mai ales pentru teribila galerie care era atunci și care a dominat Giuleștiul încă de la trecerea peste podul Grant.

Problema în sine oamenii nu au înțeles-o și au interpretat-o ca un afront la adresa lui Mircea Lucescu sau a Rapidului. Nu, nu a fost în niciun caz așa. Avusesem câteva… puțin spus nepotriviri de opinii cu George Copos și îmi pare foarte rău că a trebuit să apelez la acel gest. Problema respectivă era legată de faptul că se adunaseră vreo două, trei evenimente în care, prin felul în care își conducea echipa și manevrele pe care le făcea, Copos nu avea niciun pic de fair-play și amintea de procedurile vechii Cooperative atât de discutate în fotbalul nostru.

Aveați pregătit prosopul? Vă plănuiseți gestul?

– Nu, nu, nu! Ideea cu prosopul mi-a venit spontan, prosopul se afla pe umărul unuia dintre maseurii mei și am ridicat prosopul spre Copos, nicio legătură cu galeria Rapidului, nicio legătură cu Lucescu, nicio legătură cu jucătorii, în sensul… cu mesajul… spunându-i „Bă, ia prosopul ăsta și predă-te și termină cu atâtea obiceiuri nefaste pe care noi le-am trăit și de care vrem să scăpăm!”. Asta a fost adevărata semnificație a gestului.

Cornel Dinu: „Copos mi-a trimis un costum nou, aproape la fel ca acela pe care mi l-au albit suporterii Elite de la Tribuna 0”

Copos a înțeles, n-a înțeles semnificația gestului, cert este că prosopul v-a folosit dumneavoastră…știți la ce mă refer… să vă ștergeți de… prea plinul „respectului” pe care vi-l purtau… și scuipau… suporterii de la Tribuna 0, aflată atunci chiar deasupra băncilor de rezerve…

– Costumul meu din cașmir mai gros, era rece că s-a jucat toamna, era pur și simplu albit de sârgul cu care mă onoraseră celebrii suporteri de elită ai Giuleștiului, că altfel nu aveau acces la Tribuna 0, nu?

Și, din punctul acesta de vedere, ca să duc până la capăt sugestiile pe care le transmiteam lui Copos, i-am dat telefon și i-am spus să-mi trimită un costum nou, că pe cel de la stadion nu mai pot să folosesc pentru că a fost pur și simplu distrus de amicii lui din galeria Elite de la Tribuna 0 a Giuleștiului.

Și din punctul ăsta de vedere, Copos a dovedit fair-play și după câteva zile m-am pomenit cu un costum nou, nouț în locul celui pe care îl albiseră elitiștii lui „zero”.

Și v-a fost pe măsură, l-ați purtat?

– Perfect a fost, perfect! Și era chiar foarte asemănător, din punct de vedere al materialului, al culorilor… era tot dintr-un cașmir, la fel gri, aproape identic cu acela pe care mi-l inundaseră minunații lui „zero” absolut.

Și ca să definitivez mesajul meu, ca să fie clar pentru toată lumea: n-a avut nicio legătură cu Mircea Lucescu sau Rapid, a fost numai pentru Copos ca să fie fair-play în relațiile cu echipele și cu arbitri… tocmai ce-i dăduse spațiu și reprezentanță uni foarte cunoscut arbitru care încercase să facă praf o finală de cupă cu ceva ani înainte, în favoarea lui Copos.

Cu care aveam o relație destul de amicală, o am și la ora actuală, comunicăm din când în când… Și asta pentru că, într-un fel, am contribuit la lansarea ca mare economist, mare investitor, mare om de afaceri a domnului George Copos.

Cornel Dinu: „I-am dat un pașaport de serviciu lui Copos, cu care a intrat în Coreea de Sud și a început afacerile cu Samsung”

Cum asta?

– În primăvara lui 1990, ca șef al departamentului Sport din Ministerul Tineretului și sportului, eliberam și pașapoarte de serviciu pentru cei care deserveau sportul românesc.

Iar ministrul Mircea Angelescu mi-a trimis un tânăr… „Domnu Dinu, am un amic care a lucrat pe la UTC, cu Nicu Ceaușescu… George Copos. A făcut parte din Mișcarea Internațională Studențească, te rog, dacă poți, să-i dai un pașaport de serviciu”.

L-am primit la mine în birou, mi-a spus că e membru FISU, Federația Internațională a Sportului Universitar, am considerat că i se cuvine și i-am dat un pașaport de serviciu.

Peste câțiva ani de zile, Silvia, soția mea, care mergea destul de des cu fi-miu, să ia prăjituri de la cofetăria „Ana”, să-mi spună că soția, acum fosta soție, a lui Copos, Ana, era ’93-’94, era… este o femeie deosebită… i-a zis Silviei „Nici nu vă închipuiți ce mare bine ne-a făcut domnul Cornel în momentul în care i-a dat pașaportul acela de serviciu lui George!”…

…Pentru că, având un astfel de pașaport, care facilita intrarea fără viză în unele țări, prin relațiile pe care el avea cu Nicu Ceaușescu, s-a dus în Coreea de Sud și a reușit să facă primele contracte, care au fost extrem de folositoare, extrem de eficiente, cele cu Samsung. Ăsta o fost arcul de timp între facerea de bine și aruncarea prosopului.

Despre meciul de diseară, Mister, ce spuneți?

– Prefer să tac, nu am încredere în încropirea norocoasă prin degringolada Gazului din etapa trecută. Așa că mai bine nu-mi fac iluzii ca să nu am deziluzii… Cine a spus asta? Că bine a spus… Și mă pronunț după meci. Dacă nu mă lasă fără grai „câinii” de pripas ajunși la Dinamo…

25 octombrie 1998, Stadionul „Valentin Stănescu”, Spectatori: 20.000

Rapid – Dinamo 1-4. Au marcat: Șumudică 62 / Bătrînu 6, Ciobotariu 9, Iftodi 70, Gane 90

Arbitru: Marcel Lică (Constanța)

Cartonaș roșu: Bolohan (62)

Rapid: Lobonţ – Dulca, M. Rednic, Mutică (74 Andone), Stanciu, Sabău, Bundea (46 Măldărăşanu), Lupu, Bolohan, Şumudică , Pancu (80 Maier). Antrenor: Mircea Lucescu

Dinamo: Fouhami – Contra, Ciobotariu, Bătrînu, Florea – Fl. Petre (68 I. Gane), Hîldan (88 D. Rednic), Lupescu, Iftodi – Mihalcea (79 Dobre), Vlădoiu. Antrenor: Cornel Dinu