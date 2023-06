Ajutor de 7 milioane de lei pentru o categorie de români, anunțat de Marius Budăi. Cine se încadrează pentru asistență de până la 10.000 de lei

E vorba despre o limită de 7 milioane de lei, iar banii provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității. Pe scurt, sumele variază între 1.500 de lei până la 10.000 de lei. Banii se vor acorda în funcție de proporția în care au fost afectate respectivele persoane.

Ajutor de 7 milioane de lei pentru o categorie de români

”Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice periculoase, în limita sumei de 7 milioane lei. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și sunt repartizați astfel:

Câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75%, inclusiv, câte 7.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50%, inclusiv și 75%, câte 4.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25%, inclusiv și 50%, câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%.

și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor și 7.500 lei în cazul în care se înregistrează pierderi de vieți omenești, indiferent de numărul victimelor (ajutorul se plăteşte soţului/soţiei ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, în lipsa acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării)”, a transmis Marius Budăi pe Facebook.

Totodată, Marius Budăi anunță că procedurile de acordare a acestor ajutoare au fost simplificate. Așadar, acordarea unui ajutor nu va mai fi condiționat de completarea unei cereri din partea familiei afectată de inundații și nici de efectuarea de anchete sociale. Cu toate acestea, răspunderea pentru acordarea acestor ajutoare cade în pe umerii primăriilor și a prefecților.

”Procedurile de acordare a ajutoarelor de urgență și de plată au fost simplificate. Astfel, acordarea acestor ajutoare nu mai este condiționată de completarea unei cereri din partea familiei/persoanei afectate de inundații și nici de efectuarea de anchete sociale. Sumele individuale se stabilesc pe bază de borderouri întocmite de agențiile pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență și pe baza constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor, constituită prin ordin al prefectului. Borderourile se avizează de primarii localităților afectate și de prefecți.

pe baza aprobării ministrului muncii și solidarității sociale. Hotărârea de Guvern a fost adoptată în contextul în care multe gospodării din județele Alba, Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj, Olt, Gorj au fost afectate grav de inundațiile recente, iar oamenii au rămas fără mijloacele necesare traiului zilnic, un exemplu în acest sens fiind și localitatea Grecești din județul Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv”, a completat Budăi.

Momentan, țara noastră are mai mari probleme cu canicula ce stă să vină, decât cu inundațiile. Asta, după ce meteorologii au anunțat că următoarele patru zile de ploi torențiale vor fi întrerupte brusc de călduri extreme, iar termometrele vor indica chiar și 37 de grade Celsius în multe zone ale țării.

Cu toate acestea, șansa ca țara noastră să fie lovită de inundații nu poate fi ignorată, acest scenariu fiind repetat an de an în aceleași zone. În Timiș, de exemplu, oamenii se plângeau și în trecut că în fiecare an casele le sunt inundate, însă autoritățile nu iau nicio măsură pentru a preveni astfel de situații tragice.