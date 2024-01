Albion Rrahmani, primele declarații la revenirea pe teren după trei luni: „Contează lupta Rapidului la titlu, nu golurile mele”

Albion Rrahmani a arătat o dorință mare în amicalul cu Sakaryaspor și . Golgheterul „alb-vișiniiilor” a arătat o „foame” de goluri incredibilă.

Albion Rrahmani s-a antrenat și în vacanță pentru a fi în formă fizică bună în cantonamentul din Antalya: „E prea mult 3 luni”

Albion Rrahmani a fost extrem de dezinvolt la finalul : „Bineînțeles când revii cu un gol la echipă e perfect. Sunt fericit și am mai avut mai multe șanse să marchez. După trei luni eu cred că e OK cu un singur gol. Am reintrat în programul echipei, m-am antrenat foarte bine și mă bucur să fiu în cadrul echipei încă de la primul meci”.

Atacantul ia foarte în serios și aceste meciuri de pregătire: „Al doilea a fost mai penalty decât primul. Nici nu a atins mingea. Arbitrul nu a vrut să ne dea penalty, dar e OK, e doar un meci amical”.

Rrahmani a făcut un semn spre cer când a înscris și a savurat fiecare minut petrecut pe teren: „Când am intrat pe teren a fost emoțional în interiorul meu. E prea mult să stai pe tușă trei luni. Sunt foarte bucuros că m-am întors cu gol”.

Internaționalul kosovar se bucură pentru transferul fostului mijlocaș al lui CFR Cluj: „E foarte bine. Am mai jucat și cu Krasniqi și ne cunoașteam foarte bine. Fiecare jucător care vine la Rapid are calitate. Cred că ne va ajuta”.

Albion Rrahmani nu mai are răbdare până la meciul cu FC U Craiova 1948: „O să fim ‘on fire’ pe Giulești!”

Albion Rrahmani le dă o veste bună suporterilor rapidiști: „Sunt 100% din punct de vedere fizic pentru că m-am pregătit în Kosovo. Am început să mă antrenez singur ca să fiu pregătit. Abia aștept să fiu pe teren pe 19 ianuarie. O să fim ‘on fire’ pe Giulești!”.

Cu șase goluri marcate în șase meciuri pentru Rapid, atacantul se gândește în primul rând la obiectivul echipei: „E foarte bine. Îmi place să mă bat la titlu. Orice jucător vrea asta. E foarte important pentru noi să mergem înainte și să forțăm. Sper să ajut echipa și dacă marchez va fi cu atât mai bine. Vreau în primul rând să ajut echipa să câștige titlul. Sunt gata să fac asta”.

Kosovarul știe care a fost principala problemă a Rapidului în prima parte a sezonului: „Am avut și mult ghinion pentru că ni s-au accidentat trei titulari și a fost foarte greu. Ne simțeam pe teren și ne cunoaștem foarte bine. Acum toată lumea e fericită și dăm totul la antrenamente ca să fim gata pentru meciurile oficiale”.

Jayson Papeau a vorbit despre transferurile Rapidului: „Dacă sunt aici înseamnă că au valoare”

Jayson Papeau e de părere că Burmaz, Krasniqi și Hasani vor ajuta Rapidul: „A fost un meci greu. E important să ne reintrăm în formă și să avem ritm. Jucătorii noi au venit de mai puțin de o săptămână și cred că e nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la adevăratul lor potențial. Dacă sunt aici înseamnă că au valoare. Trebuie să își aducă aportul pentru că e nevoie să fim competitivi. Toată lumea va da 100%”.

Mijlocașul francez a comentat și transferul lui Damjan Djokovici în Giulești: „Nu știu. Dacă vine aici să fie în primul unsprezece, atunci va forța pe toată lumea să tragă mai tare. Cred că poate ajuta echipa”.

Partida amicală cu echipa din liga a doua a fost presărată cu incidente, jucătorii adverși fiind la un pas să se ia la bătaie: „Ca să fiu sincer nu sunt surprins că au fost incidente la meci. Pentru că dacă te uiți la televizor la fiecare două săptămâni sunt incidente în campionatul Turciei”.

Papeau a vorbit și despre revenirea lui Rrahmani și despre pregătirea de iarnă: „E ca sezonul trecut. Toată lumea e gata să înceapă campionatul. Suntem aici să muncim și să continuăm să progresăm. E primul meci după trei luni, nu pot să-l învinuiesc, deci cred că a făcut un meci bun și ne va ajuta să fim pe primele locuri în clasament”.

6 octombrie 2023 e data ultimului meci oficial pentru Albion Rrahmani la Rapid, împotriva lui Poli Iași