Alertă de botulism la Timişoara, opt copii au fost internaţi în spital, unul a ajuns la terapie intensivă

Opt copii cu vârste între trei și șapte ani de Boli Infecțioase din Timișoara. Micuții au fost internați cu o intoxicație severă de botulism.

Copii internați cu botulism în Timișoara

Inițial, de Copii Louis Țurcanu, în Secția de Terapie Intensivă. Medicii le-au administrat deja antitoxină botulinică, iar copiii au început să se însănătoșească.

ADVERTISEMENT

„Copiii internați au fost simptomatici. Șase dintre ei au dificultăți la înghițire și ptoză palpebrală (căderea pleoapei), iar alți doi au în plus stări de somnolență și fenomene digestive. Tuturor le-am administrat deja antitoxină botulinică și starea lor de sănătate s-a îmbunătățit considerabil.

Vor mai rămâne câteva zile în spital pentru supraveghere. Unul dintre copii, un băiețel, a fost internat inițial la Spitalul de Copii Louis Țurcanu, în Secția de Terapie Intensivă, dar am decis să îl transferăm la noi, iar acum este într-o stare mult mai bună.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, nu știm care a fost cauza infecției. Direcția de Sănătate Publică efectuează o anchetă în acest sens”, a transmis asist. univ. dr. Adelina Marinescu – medic specialist boli infecțioase – Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Botulism descoperit de două ori în mai puțin de șase luni

Tratamentul a fost aplicat copiilor după prelevarea mai multor probe care au ajuns la Institutul Cantacuzino din Capitală. Doctorii trag un semnal de alarmă în privința acestei boli, întru-cât se repetă pentru a doua oară la Timișoara în doar șase luni.

ADVERTISEMENT

„Au fost prelevate probe de la toți copiii și transmise la DSP, iar de acolo, mai departe, la Institutul Cantacuzino din Bucurști. Am și început să administrăm tratamentul. Am avut noi, în spital, câteva flacoane. Apoi, cu ajutorul Centrului Național de Control pentru Boli Transmisibile, am obținut alte doze, de la Drobeta Turnu Severin și Sibiu.

Și mai avem în așteptare câteva doze pregătite să fie transferate în orice moment de la Târgu Mureș la Timișoara. Vreau să le mulțumesc colegilor de la DSP și de la unitățile care ne-au ajutat și ne-au trimis antitoxina botulinică, care neutralizează efectele bolii. Este pentru a doua oară în mai puțin de șase luni când ne luptăm cu o asemenea boală la Timișoara”, spune prof. dr. Cristian Oancea – managerul Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

ADVERTISEMENT

Anchetă epidemiologică la Timișoara

Botulismul este cauzat de toxina botulinică care este produsă de bacterii numite Clostridium botulinum. Această infecție poate duce la paralizie musculară, dificultăți de respirație, fenomene digestive și chiar vedere încețoșată. În urma acestui eveniment s-a deschis o anchetă epidemiologică.