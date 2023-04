Alertă la FCSB înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Cum arăta piciorul lui Adrian Șut după accidentarea suferită în meciul cu Sepsi. Foto exclusiv

Mijlocașul vicecampioanei României s-a accidentat în minutul 75 al meciului cu Sepsi, în urma unui duel cu Pavol Safranko, moment în care s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut ieși pe picioarele sale.

Cum arată piciorul lui Adrian Șut după accidentarea din Sepsi – FCSB

Adrian Șut a ieșit pe targă în minutul 75 al partidei , iar vicecampioana României este îngrijorată în vederea derby-ului cu CFR Cluj de duminică, 9 aprilie. La final, Adrian Șut avea gheață la picior și a avut nevoie de o orteză pentru a păși.

La prima vedere, se pare că este vorba despre o entorsă la gleznă. Marți sau miercuri, mijlocașul celor de la FCSB va efectua o serie de teste mai amănunțite pentru a vedea cât de gravă este accidentarea și dacă va putea evolua în Gruia contra campioanei CFR Cluj.

Mijlocașul „roș-albaștrilor” are parte de un sezon bun, motiv pentru care a fost și convocat pentru meciurile echipei naționale cu Andorra, scor 2-0 și cu Belarus, scor 2-1, din preliminariile pentru EURO 2024.

Chiar dacă a fost selecționat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și cu Belarus, Adrian Șut nu a jucat în niciuna dintre partide și încă nu a apucat să debuteze pentru naționala mare a României.

În actualul sezon, Adrian Șut a jucat 29 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, inclusiv în UEFA Conference League, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

23 de ani are Adrian Șut

„Avem un lot mare, îl putem înlocui!”

La finalul partidei, despre starea de sănătate a lui Adrian Șut, pe care speră să îl înlocuiască, fiind mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție.

„Accidentările se pot întâmpla mereu, avem un lot mare, avem cum să-l înlocuim pe Șut, chiar dacă e un jucători important. Nu știu cât de gravă este accidentarea lui!

Mai avem probleme, lucrăm la ele, vom vorbi după meci și vom vedea ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine. Sunt bucuros pentru că sunt aici, e un club mare, am spus asta de când am venit la echipă.

Am schimbat sistemul la pauză, pentru că Sepsi a schimbat și ea, aveam probleme la mijlocul terenului și cred că în a doua repriză am avut un echilibru mai bun la mijloc”, a spus Elias Charalambous, la finalul meciului.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform transfermarkt.com