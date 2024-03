Alertă la o școală din Capitală. Sălile de clasă s-au umplut de ploșnițe

Într-o școală din Sectorul 5 al Capitalei există o , situație care a fost semnalată de părinți. Aceștia reclamă că toți copiii aduc acasă în haine și în ghiozdane aceste insecte.

Școală plină de ploșnițe în Capitală

Primăria Sectorului 5 confirmă pentru că și astfel au început din nou să se înmulțească și să pătrundă în sălile de clasă.

Primele semnale ale acestei probleme au apărut acum aproximativ trei săptămâni, când părinții au observat semne pe pielea copiilor lor. Unul dintre părinți, care a dorit să rămână anonim, a descris situația cu care se confruntă.

„Știu toți părinții, copilul meu a observat, el a făcut o poză, m-a și sunat după ce a văzut și după ce mi-a trimis poza să îmi comunice. Îl verific în primul rând de la îmbrăcăminte, încălțăminte, până la caiete, cărți, ghiozdan.

Când ajunge acasă, practic, îl dezbrac afară, iau toate hainele la controlat, toate cărțile, apoi el intră în casă, la duș și apoi se îmbracă. Nu este normal să facem acest lucru în fiecare zi”, a spus părintele pentru Digi24.

Ce spune conducerea școlii despre ploșnițele care au luat cu asalt clădirea

Administratorul școlii recunoaște că se confruntă cu o problemă legată de ploșnițe, confirmând acest lucru într-o înregistrare realizată cu o cameră ascunsă de jurnaliștii Digi24.

„A doua tură vineri. Acum așteptăm să vedem, mai facem peste o săptămână. Dar s-a făcut din momentul în care au apărut, de pe 29 februarie, pe întâi s-a făcut prima. La două săptămâni am făcut a doua tură, adică vineri. Au fost în anumite clase. În primă fază am făcut pe toată suprafața școlii, subsol, tot. La a doua tură am făcut doar la etajele unde au reapărut. Și așteptăm să vedem cât durează toată treaba, dacă mai facem încă o tură”, a spus administratorul.

Potrivit Direcției de Învățământ din cadrul Primăriei Sectorului 5, citată de Digi24, prima sesiune de dezinsecție s-a desfășurat la începutul lunii curente într-o singură sală de clasă.

Cu toate acestea, aproximativ două săptămâni mai târziu, părinții au semnalat din nou prezența insectelor, iar operațiunea de dezinsecție a fost reluată.

Inspectoratul Școlar București a fost informat cu privire la această situație și se lucrează la eliminarea ploșnițelor fără a afecta desfășurarea cursurilor pentru copii. Conducerea școlii Gimnaziale „Ion I.C.Brătianu” a refuzat să ofere un comentariu în legătură cu această problemă.