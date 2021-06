Alertă pentru coeficientul UEFA al României! De ce este important să avem măcar două echipe în grupe

CFR Cluj începe în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, . FCSB, U Craiova şi Sepsi Sfântu Gheorghe merg în turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League, iar marţi este ziua emoţiilor pentru tragerea la sorţi.

Cu patru echipe la start, România are nevoie de un parcurs cât mai lung în cupele europene, însă Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă care va fi în urna a doua, ar putea avea parte de un . O eliminare în acest punct al competiţiei ar afecta serios coeficientul UEFA al ţării noastre, iar FANATIK îţi explică în ce fel.

Alertă pentru coeficientul UEFA al României. Ce se întâmplă dacă avem echipe eliminate rapid

La finalul turului 2 din cupele europene, punctele obţinute de CFR Cluj, FCSB, U Craiova şi Sepsi vor fi împărţite la numărul de echipe participante din România. Dacă covăsnenii vor fi eliminaţi, din turul 3 preliminar, punctele obţinute de celelalte trei echipe vor fi împărţite tot la patru.

La tragerea la sorţi pentru turul 3 din UEFA Europa Conference League, , astfel că oltenii ar putea să dea peste nume grele precum FC Basel, Anderlecht, Feyenoord, Gent sau FC Copenhaga. Dacă oltenii vor fi eliminaţi în această fază, iar CFR Cluj şi FCSB vor continua, punctele obţinute de cele două echipe vor fi în continuare împărţite la patru.

Astfel, chiar dacă nu mai au cum să contribuie cu puncte, echipele eliminate devreme afectează calculul coeficientului UEFA al ţării respective. În preliminarii, victoria este premiată cu 1 punct, în timp ce remiza cu 0,5.

Lucrurile se schimbă în faza grupelor, unde victoria înseamnă 2 puncte şi remiza 1 puncte. În aceste condiţii, cu două echipe calificate în grupe, situaţia devine uşor mai bună pentru coeficientul UEFA.

România porneşte de pe locul 25 în clasamentul coeficienţilor UEFA

Punctele care vor fi obţinute în sezonul 2021-2022 vor apărea în clasamentul pe 2022 al coeficienţilor UEFA, care va fi folosit în sezonul 2023-2024 pentru distribuirea locurilor.

România porneşte în noua stagiune de pe locul 25, cu 14,900 puncte, după ce a fost eliminat punctajul obţinut în sezonul 2016-2017, stagiune care iese din ciclul de cinci ani.

Bulgaria ocupă locul 24 şi are un avans de 1,225 puncte faţă de România, iar vecinii de la Sud de Dunăre au un mare avantaj. Ludogoreţ, reprezentanta bulgarilor în preliminariile Ligii Campionilor, este în urna capilor de serie în primele 2 tururi şi, cu puţină şansă, îşi poate păstra statutul şi în turul 3 preliminar, unde este prima sub linie şi are nevoie ca o echipă din prima urnă să fie eliminată.

Situaţia Bulgariei nu este la fel de bună în UEFA Europa Conference League, unde va avea o singură echipă din trei în urna capilor de serie în turul 2 preliminar. În cazul României, FCSB şi U Craiova vor fi în prima urnă la tragerea la sorţi de marţi, 15 iunie.

Sub România, pe locul 26, se află Ungaria, care o are pe Ferencvaros în preliminariile Ligii Campionilor şi pe Fehervar, Ujpest şi Akademia Puskas în UEFA Europa Conference League. Campioana maghiarilor are acelaşi statut ca CFR Cluj, cap de serie în primele 2 tururi preliminare din Champions League. Fehervar va fi în urna 1 în primele 3 tururi din Conference League, în timp ce Ujpest şi Akademia Puskas sunt în urna a 2-a în turul 2 preliminar.