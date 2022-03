Alessia Ciolacu, a doua oară campioană a României la șah clasic, interviu pentru Fanatik: “Am învățat să mut piesele la 3 ani, dar la un club am mers la 9”

La 18 ani, Alessia Ciolacu este deja un nume consacrat în șahul românesc. La sfârșitul lunii februarie obținea al doilea său . Asta în ciuda faptului că mai are ani buni până să își termine junioratul.

Alessia Ciolacu este campioană națională la șah clasic pentru al doilea an la rând. Care este victoria de care este cea mai mândră

La Eforie Nord, Alessia a terminat cu 7,5 puncte în cele 9 runde disputate. Adică 6 victorii, 3 remize și 0 înfrângeri. A avut jumătate de punct peste Miruna Lehaci, o altă junioare talentată, și un punct peste Mihaela Sandu, cea care s-a clasat pe ultima poziție a podiumului. În secțiunea open, Mircea Pârligras a fost cel care a reușit să se impună. Și el pentru FANATIK.

Cum a fost pentru tine această săptămână, în care ai luat trofeul? Care ar fi partida în care ți s-a părut că ai jucat cel mai bine. Și momentele cruciale în drumul spre trofeu.

A fost o săptămâna frumoasa, în care m-am simțit foarte bine. Pe lângă pregătire, care a fost destul de multa, am avut timp si de plimbări si distracție. Mi-a plăcut în mod special partida împotriva Mihaelei Sandu, în care am obținut o poziție superioară cu piesele albe din deschidere si un avantaj de timp. Partida a fost dinamică, dar am reușit să găsesc resurse tactice, ce i-au oprit contrajocul, iar lucrurile au mers in favoarea mea.

A fost și vreo partidă în care ai simțit că jocul tău nu e la cel mai înalt nivel?

În ultima partidă, împotriva Andreei Panainte, adversara a găsit căi interesante de contrajoc si chiar dacă în continuare inițiativa era de partea mea și puneam presiune, nu am reușit să le convertesc într-o victorie. În plus, în deschidere am încurcat ordinea de mutări și adversara a egalat ușor, în ciuda faptului că jucam cu albul.

Alessia Ciolacu a fost încântată de organizarea de la Eforie Nord, dar și de inițiativa FR Șah de a transmite live partidele de la Campionatele Naționale

Au fost multe aprecieri legate de organizarea turneului. Pentru tine cum a fost această săptămână din punct de vedere al condițiilor de la Eforie Nord.

Mi s-au părut bune atât condițiile de joc cât și cazarea și masa. Mi-au plăcut inițiativa de a comenta partidele live și premiile mari de la toate cele 3 campionate, deoarece încurajează jucători de toate valorile.

Urmează Campionatele Naționale de Șah Rapid și Blitz. Te vom vedea și la turneul de la București? Ce format de timp preferi?

Voi participa la București. Campionatele Naționale rapide sunt distractive, norocul și inspirația de moment joacă un rol decisiv; cu toate acestea prefer clasicul pentru ca am timp sa îmi pun în balanță deciziile. Însă, aștept cu nerăbdare campionatul de dezlegări. M-a fascinat de mica, sa găsesc în poziții mutări deosebite, ieșite din tipar.

La doar 18 ani ai deja două titluri naționale și este evident că în spatele acestor realizări stă și foarte multă muncă, nu doar talentul evident. Cum decurge pentru tine pregătirea pentru un asemenea turneu?

Într-adevăr, există foarte multa muncă în spate. Obișnuiam să mă stresez înaintea unui turneu mai important și să mă gândesc că nu m-am pregătit suficient de mult pentru el, dar uitam munca pe care am depus-o la altele dar nu luam în considerare munca pe care o depun în fiecare zi pentru a progresa. La turneul acesta, îmi doream să ies campioana națională…dar îmi reaminteam constant ca nu pentru asta jucam acolo. Când ajungeam la rundă, parcă uitam unde mă aflam și nu simțeam presiunea mizei…Destinația e importanta, dar parcă călătoria pană acolo e mai frumoasă.

Alessia Ciolacu: “Am învățat să mut piesele la vârsta de 3 ani, alături de bunicul meu. La 9 ani am început să merg la un club de șah”

Este timp pentru a face șah la cel mai înalt nivel și în același timp să te poți concentra și pe școală?

Da, reușesc să mă concentrez pe școală. De obicei, când mă întorc din turnee lungi, recuperez materia pe repede-înainte, și nu toți profesorii sunt de acord cu asta, dar majoritatea mă susțin.

La ce vârstă ai început șahul și cum au fost pentru tine primii pași în sportul minții?

Am învățat să mut piesele la vârsta de 3 ani alături de bunicul meu, si m-a fascinat încă de pe atunci. La vârsta de 9 ani, mi-am început drumul în șah la Clubul Central de șah București, care m-a susținut necondiționat de atunci, până în prezent. Aici, am avut norocul să am un antrenor extraordinar, domnul Ristea, de la care nu cred ca a plecat vreun copil fără sa iubească șahul.

Alături de cine te pregătești la CSU ASE București, un club care a dat lovitura la campionatele naționale (primele 4 locuri în secțiunea open și campioana de la feminin sunt de la CSU ASE București)?

În prezent, sunt legitimata și la Clubul Sportiv Universitar ASE, un club puternic cu oameni minunați, dintre care chiar și antrenoarea mea, doamna Cosma face parte.

Alessia Ciolacu, fascinată de campionul Magnus Carlsen: “Numai el își depășește adversarii în poziții în care majoritatea ar face remiză”

Ai un model în șahul de cel mai înalt nivel? Un jucător sau o jucătoare pe care o urmăreși și al cărui / cărei stil de joc îl apreciezi?

Actualul campion mondial, Magnus Carlsen mă fascinează. Numai el poate să își depășească adversarii în poziții în care majoritatea ar face remiză. În plus, videoclipurile live făcute de Hikaru Nakamura îmi plac super mult.

Titlul de la Campionatele Naționale înseamnă pentru tine și calificarea la Olimpiada de Șah. Ce planuri ai pentru acel turneu în care vei înfrunta cele mai bune senioare ale lumii?

Mi-am dorit extrem de mult să pot juca la Olimpiada și este o mare realizare pentru mine. Lunile următoare vor constitui în mare parte pregătirea pentru Olimpiada.

Alessia Ciolacu, încrezătoare că se poate trăi din șah și în România: “Federația Română de Șah a reușit să mărească radical premiile”

Ești într-o perioadă importantă a vieții, una în care ai de luat decizii legate de viitorul tău. Te vei concentra în continuare doar asupra șahului? Sau ai un alt plan, în care șahul să rămână doar o activitate pentru timpul liber să zicem?

Vreau să țin șahul la nivel înalt , dar vreau să am diversitate, căci nu cred ca un om ar trebui să fie definit doar de o singură activitate.

Crezi că se poate trăi, în România, exclusiv din premiile obținute din turneele de șah?

a reușit să mărească radical premiile și va continua să o facă, iar șahul este din ce în ce mai promovat, ceea ce oferă încredere că se poate.