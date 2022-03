Mircea Pârligras, campionul României la șah clasic pentru a treia oară: “Primul titlu l-am luat în 2001, parcă este în altă viață”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu Mircea Pârligras, campionul României la șah clasic, la doar o zi după ce Marele Maestru a reușit să câștige .

Mircea Pârligras, campionul României la șah clasic, interviu pentru FANATIK : “M-a impresionat organizarea competiției, cea mai bună din ultimii ani”

Cu 7 puncte obținute în 9 runde disputate la Eforie Nord, Mircea Pârligras a reușit să își adjudece trofeul în fața unor rivali foarte puternici. GM Constantin Lupulescu, GM Tiberiu Georgescu, IM David Gavrilescu și IM Teodor Anton au terminat cu 6,5 puncte.

ADVERTISEMENT

Felicitări pentru titlul de campion național! Cum a fost turneul pentru tine?

A fost un turneu greu! Nu mai jucasem din 2017 în campionatul României. Mi-a plăcut că a fost foarte bine organizat, cel mai bine dintre ultimele ediții. Hotelul a fost bun, sala de joc la fel, partidele au fost transmise live și fondul de premiere a crescut considerabil.

Mult mai atractiv pentru toți jucătorii din punctul ăsta de vedere.

Categoric, am avut secțiunea open, a fost și cea de feminin, plus turneul de amatori. Transmisia și comentariile live mi-au plăcut foarte mult, a fost un câștig uriaș. În plus, am prins și vreme frumoasă. Ne-am mai putut plimba, a fost totul OK.

ADVERTISEMENT

Și turneul a mers foarte bine pentru tine. Ai avut un joc solid, ai încercat să păstrezi lucrurile sub control pe parcursul celor nouă runde.

Da, în mare parte am reușit asta. Am avut un moment în partida cu Samuel Ghimpu în care eram pierdut. Am gafat o mutare, mi-a scăpat un Te1 al lui și asta a fost. Timp de o mutare am fost pierdut, dar a ratat și el. Și apoi a mai fost partida cu Manolache unde m-am grăbit cu o spargere și adversarul meu a prins contrajoc. Dar nu era așa grav.

Cele două victorii din runda dublă și apoi succesul în fața lui Ciprian Nanu, momentele cheie care au adus victoria în turneu

Prima rundă ai avut o partidă cu unele complicații tactice și spuneai că nu știi de ce ai intrat într-o asemenea variantă.

ADVERTISEMENT

Da, mă gândeam că e bine să joc mai sigur în prima rundă, dar până la urmă am jucat mutările pe care le-am considerat cele mai bune. Iar poziția mi s-a părut că a necesitat acele complicații tactice. În runda a doua am avut o remiză, în mod normal trebuia să încerc să presez mai mult. Chiar dacă am avut piesele negre. Dar am prins apoi acea serie de victorii. Am câștigat și ambele partide în runda dublă. Și cu Ioan Cosma a fost o partidă bună, dar nu a fost ușor nici acolo. A trebuit să îmi creez un avantaj.

După runda dublă ai câștigat acea partidă foarte importantă contra lui Ciprian Nanu, un mare maestru foarte puternic și experimentat. S-a terminat cu greșeala adversarului, dar ai și pus multă presiune.

Ciprian Nanu începuse perfect turneul și avea patru puncte din primele patru runde. Avea și piesele albe împotriva mea. A fost într-adevăr un moment cheie al turneului, am făcut o partidă bună.

Apoi ai avut o strategie bună în turneu și ai reușit să păstrezi avantajul.

Da, acesta a fost obiectivul. Mai este și partida cu Nevednichy, când am propus remiză nu știam exact ce se întâmplă pe acolo. Aveam mai mult timp ca adversarul și un pion în plus, dar poziția mi se părea neclară. Și am decis să propun remiză. Deja se terminase și meciul lui Constantin Lupulescu, principalul urmăritor, tot cu remiză. Când simți în startul turneului că merge jocul, parcă totul e mai ușor. Și am avut și coeficient de departajare bun, pentru că am jucat mereu în față, la primele mese.

Mircea Pârligras va reprezenta România la Olimpiada de Șah pentru a noua oară în carieră! Competiția trebuia să se dispute la Moscova, dar a fost mutată

Este al treilea titlu național pentru tine, de menționat că nici nu ai jucat în fiecare an. Dar mi se pare interesant că primul titlu a venit în 2001. Deja o longevitate impresionantă.

Da, e interesantă situația. Parcă este din altă viață. Atunci, în 2001, veneam după ce nu reușisem să câștig niciodată campionatul național de juniori. Și imediat cum am terminat junioratul am câștigat direct turneul de seniori. Dar era diferit, a fost într-un sistem închis. Puteam să fi câștigat de mai multe ori titlul, am și ratat în multe ocazii. Mai este timp, Campionatele Naționale au devenit mult mai atractive pentru jucători de top, sper că nu voi rata nici viitoarele ediții.

Această victorie înseamnă că vei reprezenta din nou România la Olimpiada de Șah. Știu că aici ai un adevărat record de participări. Mai știi exact câte sunt?

Cred că da. Opt Olimpiade. Prima a fost în Slovenia, la Bled, 2002. Spania 2004, 2006 Torino, 2008 Dresda, 2010 nu a jucat echipa, 2012 Istanbul, au mai fost la Baku parcă, Tbilisi… oricum, opt au fost în total.

Ar fi trebuit să se dispute în Rusia această Olimpiadă, dar se va schimba locul de desfășurare din cauza izbucnirii războiului…

Da, o prostie acest război. Este și aproape de noi, e normal să fim îngrijorați de tot ce se întâmplă. Olimpiada nu se va mai disputa la Moscova, așteptăm să fim anunțați noul loc de desfășurare.

Mircea Pârligras, care a început să și antreneze, despre cât durează pregătirea pentru un șahist de top: “5-6 ore pe zi!”

Urmează Campionatele de Șah Rapid și Blitz. Te vedem și acolo? Realizezi tripla?

Da, o să joc. Sunt la București. Anul trecut am câștigat la blitz. E greu pentru mine la șah rapid și blitz, nu am atât control. E altceva la clasic. La blitz și rapid e foarte mult de inspirația din ziua respectivă.

Spune-ne și ce înseamnă antrenamentele la șah pentru tine?

Depinde și de perioade și de treburile de zi cu zi. Când se apropie concursuri importante încerc să lucrez mai mult, cinci-șase ore în fiecare zi. Cel puțin acesta este obiectivul pe care mi-l propun.

Tu ai și vreun elev, ai început deja să antrenezi? Le poți îmbina?

Da, am câțiva elevi. În principiu, vreau să mai capăt experiență ca antrenor. Am lucrat cu jucători de orice nivel, nu am un criteriu din acest punct de vedere. În această perioadă lucrez cu 3 elevi.

Mircea Pârligras joacă în 2022 la campionatele pe echipe din Marea Britanie și Franța. Ce spune despre viitorul șahului românesc

La acest turneu mi s-a părut că au fost mulți juniori care au obținut rezultate foarte bune. Avem și victoria Alessiei Ciolacu la feminin. Cum ți se pare viitorul șahului românesc din acest punct de vedere.

Da, sunt mulți jucători care vin din urmă, se pregătesc foarte bine. Sunt motivați și au pentru ce să se lupte. Mai ales că Federația Română de Șah a reușit să crească foarte mult nivelul premiilor în competiții.

În străinătate ai planuri să participi la competiții în acest an.

Da, aveam mai multe echipe pentru care jucam, dar pandemia a mai stricat planurile. Dar, în principal voi juca în campionatele pe echipe din Marea Britanie și din Franța. În marea Britanie am jucat deja două etape, mai sunt 3. Iar Franța este în iunie. Sunt jucători puternici și mai variat, din mai multe țări.