Alex Bodi și Daria Radionova au avut o relație de aproape un an, presărată cu o mulțime de despărțiri și împăcări.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a părăsit-o în final pentru modelul Justyna Gradek, iar cei doi nu și-au mai vorbit mai multe luni.

Alex Bodi și Daria Radionova s-au întâlnit întâmplător în Londra și după ce și-au petrecut timpul împreună spun că ar putea să-și mai acorde o șansă.

ADVERTISEMENT

Alex Bodi și Daria Radionova ar putea să-și mai acorde o șansă. “Depinde de ce vrea Dumnezeu”

Alex Bodi și Daria Radionova au revenit la sentimente mai bune, după ce câteva luni nu și-au vorbit. Nici măcar pe rețelele de socializare nu se mai urmăreau.

Tânăra a crezut că omul de afaceri o va lua de soție, acesta oferindu-i un inel în valoare de 30 de mii de euro. Brusc toate planurile s-au schimbat. Șatena nu a mai vrut să audă de fostul soț al Biancăi Drăgușanu, pentru modelul Justyna Gradek.

ADVERTISEMENT

Alex Bodi și Daria Radionova s-au întâlnit întâmplător în Marea Britanie și se pare că s-au împăcat. Afaceristul a dus-o pe șatenă la un restaurant de lux unde au avut ocazia să stea de vorbă și să lămurească lucrurile. Cei doi nu exclud ca pe viitor să formeze din nou un cuplu.

“În prima zi ne-am întâlnit din coincidență. Dar ieri, într-adevăr, am vorbit, ne-am întâlnit, am ieșit la cină împreună, pentru că suntem doi oameni maturi, am stat de vorbă și am lămurit anumite aspecte între noi.

ADVERTISEMENT

Asta nu înseamnă că suntem împreună sau ne-am împăcat. Nu mai există nicio urmă de negativitate, suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu”, a declarat Alex Bodi,

Daria Radionova a oferit și ea o scurtă declarație după marea împăcare.

“Prefer să nu comentez nimic despre întâlnirea noastră. Este mai bine așa. Știu că este un om bun. Mai departe, depinde ce vrea Dumnezeu. Vom vedea”, a declarat Daria Radionova pentru sursa citată mai sus.

ADVERTISEMENT

Daria Radionova, relație cu un milionar celebru

Daria Radionova părea că l-a uitat pe Alex Bodi în urmă cu aproape două luni. Aceasta a avut Pooyan Mokhtari. Lucrurile erau serioase între ei, pentru că șatena a primit chiar de ziua ei inelul de logodnă. Nu după mult timp cei doi s-au despărțit.