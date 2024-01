Alex Chipciu a refuzat FCSB în vară: “Seara eram convins!”. De ce n-a semnat cu roş-albaştrii

Decizia s-a schimbat radical după o discuție între fotbalist și soția sa, cei doi considerând că ar fi mult prea complicat ca întreaga familie să o ia de la capăt într-o nouă aventură în București. Asta, în condițiile în care fetele lui Alex Chipciu erau deja acomodate cu viața din Cluj-Napoca, unde merg la școală.

Alex Chipciu a refuzat FCSB în vară: “Seara eram convins!”

cu cei de la FCSB au fost purtate prin intermediul lui MM Stoica, însă fotbalistul a preferat să rămână la Universitatea Cluj, acolo unde îi expira împrumutul. ”A existat discuţia între noi doi (n.r- Chipciu și Mihai Stoica), da. N-am vrut niciodată să vorbesc despre asta, că am refuzat. Într-o seară eram convins să vin, doar că apoi am stat de vorbă cu soţia.

Am 4 fete și e foarte greu pentru mine să plec. Punând lucrurile astea… Dacă eram singur, îmi luam geanta şi plecam pentru că mă motivează performanţa”, a explicat Alex Chipciu pentru OrangeSport. Este cunoscută relația apropiată dintre Alex Chipciu și echipa roș-albastră, însă de această dată se pare că sentimentele nu au mai contat în alegerea finală.

Alex și Andreea Chipciu se cunosc din 2012 și au împreună patru fete: Arian, Irene, Ștefania și Medeea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și iau toate deciziile importante împreună, așadar pe nimeni din anturajul lui Alex Chipciu nu a mirat decizia luată într-un final. Acum, Alex Chipciu încearcă să prindă play-off-ul cu Universitatea Cluj, departe de lupta la titlu.

”Ne-am văzut prima dată pe 1 ianuarie 2012, am început să vorbim după patru luni și ne-au trebuit încă vreo două luni ca să ne cunoaștem și să devenim un cuplu. Începutul relației a fost unul destul de agitat, eram foarte tineri, orgolioși și impulsivi. Dacă ne întrebai atunci, nu ne-am fi imaginat că, peste opt ani, vom fi familia fericită, cu patru fete, de astăzi”, povesteau Alex și Andreea într-un interviu.

Alex Chipciu este mulțumit că a rămas la Cluj-Napoca

s-a scris de multe ori, însă doar recent fotbalistul a dezvăluit care a fost antrenorul care l-a marcat pe vecie. ”OK, a fost Adrian Ilie când eram mic sau Marius Lăcătuș, dar apoi când a plecat Mirel de la FCSB, am plâns. Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor.

E un tehnician foarte foarte bun, doar că minusul lui este că are prea mare personalitate și nu acceptă nimic. Dacă se întâmplă ceva ce nu îi convine, și-a luat jucăriile și a plecat”, a povestit fotbalistul la Sport.ro. De altfel, Alex Chipciu a recunoscut că nu s-a gândit niciodată că va juca în România pentru orice altă echipă decât FCSB sau Steaua.

”Atunci când jucam la FCSB nu îmi trecea prin cap că o să mai joc în altă parte, în România. Mă gândeam cu soția că am jucat numai în orașe frumoase, am fost privilegiat. Am o poveste de la Praga, prin 2015, am fost în vacanța. Mă gândeam cum ar fi să joc acolo, stadionul e aproape de centru, cu un parc frumos. Cumva și culorile erau la fel.

Și am ajuns, nu știu dacă a lucrat și subconștienul. Mă simt bine aici, Clujul a progresat, fetele nu mai vor să plece, nici soția. Vreau să subliniez că varianta de a rămâne la Cluj nu a fost așa… hai că rămân și eu pe aici. Mă simt bine, nu mă gândeam ca la vârsta asta să mai am energie și entuziasm”, a povestit Chipciu.