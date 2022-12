Alex Furman, magicianul de la Românii au talent, transformat de armată, în Israel: „Sunt bărbat”

Alex Furman, cunoscut în mediul online sub numele Furmănelu’, a fost unul dintre semifinaliștii concursului Românii au talent, unde i-a impresionat pe telespectatori și jurați cu momentele sale magice… la propriu!

Alex Furman, magicianul tatuator de la Românii au talent, celebru și în mediul online

Pasionat de magie, social media și tatuaje, se bucură acum de aprecieri atât pentru capacitatea de a-i ”vrăji” pe ceilalți cât și pentru povestea sa de viață.

Înainte de Furman i-a cucerit mai întâi pe tiktokeri, unde a demonstrat tuturor că dacă vrei să devii cu adevărat cunoscut vei reuși. Tânărul iluzionist a făcut câteva confesiuni despre provocările vieții sale, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Dacă îi dai cuiva telefonul și spui, uite, ăsta e contul meu, nimeni nu o să îți dea follow degeaba”

Salut, Alex! E grea sau ușoară munca de pe TikTok?

-Pe TikTok e super-simplu. De TikTok m-am apucat în pandemie, mie nu îmi plăcea deloc TikTok-ul. Mi se păreau enervanți oamenii de pe TikTok. Am început, la mișto, ca un fel de challenge. Eu pe atunci făceam vloguri și am vrut să fac un vlog să arăt oamenilor cum pot deveni celebri în doar o săptămână.

Și ai reușit să le arăți?

-Mi-am propus să fac 10k într-o săptămână (n.r.: să ajungă la 10.000 de urmăritori), însă am ajuns la 20k în 8 zile. Am fost super-perseverent la momentul potrivit când toată lumea stătea pe TikTok pentru că era pandemie și nu era nimic altceva de făcut și, pur și simplu, mi se pare că am fost omul potrivit la momentul potrivit.

Postam trei tiktok-uri pe zi și încercam să fac chestii amuzante, chestii care să te facă să te simți bine, pentru că lumea nu dă follow degeaba. Oricine ai fi tu, dacă îi dai cuiva telefonul și spui, uite, ăsta e contul meu, nimeni nu o să îți dea follow degeaba. Trebuie să faci ceva, să oferi ceva pentru ca omul ăla să vrea să te aibă la follow. Practic, misiunea mea a fost să le fac oamenilor ziua mai bună, să-i fac să râdă.

„Când eram în școală îmi era greu să îmi fac prieteni”

Ai impresionat juriul de la „Românii au talent”, iar cu trucurile tale ai ajuns în semifinală. Cum te-ai apucat de magie?

-Magia dintotdeauna a fost prietena mea cea mai bună. Eu când eram în școală îmi era super greu să îmi fac prieteni. Eram mult mai mic, mai inofensiv.

Ce ai aflat despre tine de când practici magia? Ai reușit să te vrăjești singur?

– Sincer, mereu foloseam magia ca un mod de a cunoaște oamenii. Când terminam un truc, reacțiile oamenilor îi făceau să uite că noi nu ne cunoșteam sau îi făceau să uite că noi nu suntem prieteni. Lumea nu mai ținea cont de faptul că noi ne știm de cinci minute. Lumea era atât de impresionată de ceea ce făceam de parcă eram prieteni de-o viață.

Șapte zile dure în deșert: „În armată am învățat cu adevărat ce înseamnă să îți fie frig, cald, foame”

Magie, TikTok, tatuaje… armată! Ai încercat de toate. Ce poți să ne zici despre perioada în care ai făcut armata în Israel? Te-a pregătit pentru viață cu adevărat?

-M-a călit 100%. Eu știam și înainte de armată că sunt bărbat, dar armata a dovedit tuturor ceea ce sunt. Eram conștient eu, dar după ce am făcut armata toată lumea a observat că sunt capabil să fac chestii. Lumea a înțeles că indiferent de statura pe care o ai sau de musculatură, totul e psihic. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți s-o faci.

Ce a fost cel mai greu în perioada stagiului militar?

-Am avut multe chestii super-grele în armată. Orice lucru pe care noi îl vedem ușor în viața de zi cu zi și îl scoți din context nu e așa ușor. Dacă faci ceva în mod super-repetat și te lipsești apoi de acel lucru devine greu. Un detaliu mic, dar care pentru mine a fost semnificativ, a fost să nu fac duș șapte zile sau probabil mai mult de șapte zile. Eu nu am făcut duș, eram în deșert, transpirat… Gândește-te că eram într-o țară unde sunt 30 și ceva de grade, 40. Zonă de deșert, transpiri șapte zile, imaginează-ți cum te simți după… Mai mult de atât, nu aveam voie să ne dăm bocancii jos.

Pe lângă chestia asta, au fost probleme cu somnul. Ok, nu dormi o zi, nu dormi două, dar să nu dormi doi ani este ceva. Au fost multe lucruri pe care le făceam repetat și erau deranjante. În armată pot spune că am simțit cu adevărat ce înseamnă să-ți fie frig. În armată am simțit cu adevărat ce înseamnă să-ți fie cald, am simțit ce înseamnă să-ți fie foame. Noi despre astea spunem că știm cum este, dar crede-mă că dacă nu faci armata nu știi cum este.

„Aș vrea ca povestea mea să ajungă și la alți oameni”

Ce așteptări ai de la 2023? Ai vise, dorințe?

-Nu pot spune că am cine știe ce vise sau să călătoresc, să obțin ceva… Eu sunt genul go with the flow, adică îmi place să mă las purtat de vânt. Nu știu ce-mi rezervă nici măcar săptămâna viitoare. Ce știu sigur este că am muncit 23 de ani ca să am povestea pe care o am acum. Mă uit la povestea mea dintr-o perspectivă obiectivă și îmi dau seama că e o poveste mișto, chiar și pentru mine.

Sunt conștient că este o poveste pe care nu o are toată lumea. Am făcut chestii pe care nu le face toată lumea. Am învățat atât de multe din lucrurile pe care le-am făcut până acum încât chiar aș vrea ca povestea mea să ajungă și la alți oameni, poate îi inspiră și pe ei. Îmi doresc să fac oamenii fericiți prin magia mea și prin tatuajele mele și, cumva, să îi inspir cu toate experiențele pe care le-am avut și la anul sper să reușesc mai mult decât am făcut-o până acum.